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李聖經《流星》美到會發光！從日常保養到甩肉秘訣一次大公開

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文／美人圈

最近又有強檔韓劇登場啦！由李聖經、金永大主演的《流星》顏值爆棚的組合，期待值超高，歷經《沒關係，是愛情啊》、《舉重妖精金福珠》等等作品淬煉，31歲的李聖經可說是越成熟越美，私下的她是更是專業保養控，就連嘴唇也會記得防曬，想知道李聖經是如何養成零瑕疵美肌，以下「李聖經保養瘦身秘訣」全公開～

4/22強勢登場！韓劇《流星》劇情簡介

《流星》在4/22開始播出，劇情以韓國演藝娛樂圈作為背景，描述管理宣傳組長吳寒星（李聖經 飾），與她的死對頭大明星孔太星（金永大 飾）之間的浪漫職場故事，光看第一波劇照釋出，就可以感受到兩人眼神都快流出蜜了，超養眼的CP組合，編絕對會準時追起來的！

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

▲韓劇《流星》。（圖／翻攝愛奇藝，下同）

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

《流星》李聖經保養秘訣：厚敷乳液

李聖經的膚質在演藝圈可是出了名的好，就連品牌香奈兒、蘭芝也都紛紛找上她代言，能在螢光幕前隨時保持彈潤美肌，最大關鍵就在於「保濕」！李聖經分享，如果膚況比較差、易脫皮的時候，自己會習慣在晚上厚敷一層保濕乳液，睡醒之後再用清水清潔，就能讓肌膚重獲新生，恢復光滑飽水～

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

▲李聖經保養祕密。（圖／翻攝IG@heybiblee、fflow_official）

《流星》李聖經保養秘訣：定期敷唇膜＋防曬護唇膏，養成嘟嘟嫩唇

李聖經招牌的嘟嘟唇被譽為最佳整形範本！想養成這樣不科學的嫩唇，李聖經不只會在睡前定期敷唇膜10~15分鐘，甚至還會挑選具有防曬係數的護唇膏，預防唇部曬黑、曬傷，還能預防老化，超聰明的技巧一定要好好筆記起來。

《流星》李聖經保養秘訣：啤酒浴美白嫩膚

好的皮膚不只要彈潤飽水，更要白裡透光！李聖經過去出演JTBC《拜託了冰箱》時，就曾分享自己平時很喜歡泡啤酒浴，促進全身新陳代謝，啤酒當中蘊含穀胱甘肽可以抗衰老，啤酒酵母更能平滑美白肌膚，保證皮膚馬上變得咕溜咕溜，嫩到會感動哭啊～

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

▲啤酒浴美白嫩膚。（圖／翻攝JTBC《拜託了冰箱》）

《流星》李聖經保養秘訣：有氧+無氧運動，防止溜溜球效應

許多減肥菜鳥都常常遇到「溜溜球效應」！所謂的溜溜球效應指的就是體重或體脂，因為不當減肥法導致數值像是溜溜球一樣上上下下的震盪。

為了防止復胖，李聖經也下了非常多苦功，從健身教練身上學到要用「有氧搭配無氧運動」方式來防止溜溜球效應產生，例如：今天慢跑、健走，明天就實施重訓，有了這招就可以避免踏上減肥不歸路。

有氧運動：慢跑、健走、單車、飛輪、有氧操、游泳

無氧運動：伏地挺身、短跑、跳高、深蹲、重訓

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

▲有氧搭配無氧運動。（圖／翻攝tVN《名單公開》，下同）

《流星》李聖經保養秘訣：深蹲變化式

在拍攝《舉重妖精金福珠》時期，李聖經曾為了舉重而增重5公斤，但在下戲的1~2個月左右就迅速恢復魔鬼身材，最主要靠的就是「深蹲變化式」。

深蹲不只能強化下半身核心肌群、還可以改善髖、膝關節活動度，像是寬深蹲、分腿蹲、深蹲跳等等，都能有效燃燒下肢脂肪，讓我們告別馬鞍肉、大腿贅肉以及蘿蔔腿的困擾。

▲李聖經。（圖／翻攝TVN）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

流星, 李聖經, 保養, 減肥, 瘦身

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