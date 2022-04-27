訊息隔很久才回！　12星座的「4種行為」...其實把你當備胎

▲只要跳出訊息通知，就會立刻查看是不是曖昧對象傳來的！（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

曖昧讓人受盡委屈，但有時候你以為的曖昧，很可能別人只是在把你當備胎！星座網站「星座好朋友」整理了12星座把對方當成備胎時會出現的舉動，不想滿心期盼脫單卻換到一場空，仔細觀察看看對方有沒有這些行為，提早做好預防吧！

1. 訊息總是隔很久才回

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

曖昧期總是盯著手機看、渴望能收到對方的訊息嗎？雖然並不是每個人都有空能夠馬上回覆訊息，但水象星座非常沒有安全感，因此在曖昧時期肯定會秒讀秒回，他們也會希望對方能夠一心一意對待自己，就算再忙，也會盡量回個一兩句、讓你知道他在忙什麼。如果他們總是突然消失4、5個小時才回你訊息，那代表對方心裡可能並沒有你的位置，能讓他秒讀秒回的其實是別人。

2.親密舉動顯得生硬

金牛座、處女座、魔羯座

土象星座追求穩定的感情，當他們遇到喜歡的人，在曖昧時期就算只是不小心碰到小手，他們的內心都會忍不住掀起巨浪！因此如果對方只是把你當成個備胎，肢體也會顯得比較僵硬，不小心碰到手也不會帶有任何的情感，和真正喜歡上一個人的感覺是差很多的。

▲曖昧時期的一些小互動，總讓人忍不住上演各種內心小劇場。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.幾乎不曾主動找你

牡羊座、獅子座、射手座

熱情如火的火象星座，喜歡上一個人時只想一直待在對方身邊，但若對方從來不會主動提約會、排行程、約吃飯，偶爾還搞失蹤，反而是等你開口，他才有意無意答應、或是一臉不情願的樣子，甚至是在他有需要幫助時才會出現，你不過就只是對方的備胎罷了，那就快醒醒吧！

4.重要節日總是很忙

雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座善於社交，也很擅長營造兩人很親密的感覺，讓你忍不住就掉進他的陷阱中。想要判斷的方式非常簡單，就是看「重要日子他忙不忙」！這些日子通常都會留給最特別的人，如果他們每次這個時候都特別的忙，那或許代表他要去陪伴更重要的人，但絕對不是你！