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五倍券最後優惠　兔子冰淇淋買一送一、飛利浦電動牙刷買機送機

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▲百貨五倍券晚鳥。（圖／業者提供）

▲百貨推五倍券晚鳥優惠。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

4月底五倍券使用截止，百貨也紛紛推出「倒數優惠」，全力催促銷的新光三越祭出許多五倍券單品優惠，無論是數千元的電動牙刷、超療癒的兔子冰淇淋，都可享每一送一、特價或贈品優惠，其他包括遠百、環球購物中心、三井Outlet等也有推最終優惠方案。

▲百貨五倍券晚鳥。（圖／業者提供）

▲gelato pique café復活節兔子冰淇淋，紙本五倍券享買一送一，售價160元。（台北信義新天地限定）

新光三越5千變1萬，家電買機送機
消費者持任一「紙本五倍券」至鎮金店購買指定商品達指定金額，可用5,000元五倍券抵用1萬元；台北信義新天地買COWAY濾淨智控飲水機，送氣泡水機；購買飛利浦特定音波震動牙刷，送4,790元「智能護齦音波震動牙刷」，此外，在紅花鐵板燒持紙本五倍券內用滿5,000元可折6,000元，再加贈價值880元的商業午餐兌換券、gelato pique café超可愛的復活節冰淇淋，持任一面額五倍券也享買一送一。

▲百貨五倍券晚鳥。（圖／業者提供）

▲紅花鐵板燒用5,000元紙本五倍券可抵6,000元消費。

三井Outlet
4/30前持紙本券或數位標章單筆消費滿2,000元，並出示APP會員即可兌換200元商品抵用券，搭配母親節檔期「母の日特集」活動，全館送禮選物最低4折起，銀行卡友享最高5%刷卡金回饋，為母親節購物提供多重優惠方案。

環球購物中心
全台八店推「紙本振興券週週抽獎」，會員持紙本振興券消費，單筆滿1,000可累積1次抽獎機會，最後一週將抽出AirPods3，同時還推有振興券200元、500元超值專區，優惠6折起。

板橋大遠百
板橋大遠百母親節推出「寵愛俏媽咪」檔期，5／10前祭出百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元，大家電當日單筆滿10,000元送1,000元；保健器材當日單筆滿5,000元送500元，紙本振興5倍券加碼百貨服飾、名品當日單筆滿3,000送100。

大葉高島屋
5／8日前搭配百貨母親節檔期，館內累積消費滿1,000元且集點，有機會抽中「OSIM腿腿樂美腿按摩機」，若使用任一面額紙本五倍券，再加送購物金100元，不同波段周末假日另有加碼限量來店滿額禮，如百元購物金、品牌摺疊推車，以及一〇八抹茶茶廊、廣田洋菓子、哈根達斯等抵用券。

關鍵字：

晚鳥五倍券, 五倍券優惠

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