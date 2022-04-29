晚上不吃澱粉比較容易瘦？醫師揭「減肥觀念」5大迷思，和肉肉說再見

文／美人圈

減肥成功是許多人的夢想，但試遍了各種減肥方法卻不見成效，很多時候也許是陷入了錯誤的減肥觀念之中，這回小編就特別邀請到林安民醫師來為大家逐一破解迷思，重新掌握正確減肥觀念更能讓我們事半功倍，不再踏上減肥冤枉路！

減肥瘦身迷思1：減肥只看體重、體脂肪就好？

我們都知道減肥不能只關心體重數字，體脂肪也不能忽略，所以越來越多人家裡也會放一台體脂計，但除此之外，林安民醫師更提出了「肌肉要量更要質」的新觀念，什麼意思呢？

因為肌肉質量指數是衡量肌肉、骨骼和身體器官的一個重要指標，如果擁有良好的肌肉質量，不僅能避免運動傷害，也可提高新陳代謝，並燃燒更多卡路里以及提高運動表現，使減脂效率全方面提升！如果手邊能有測量肌肉質量的工具或體脂計，也能方便監控數值哦～

減肥瘦身迷思2：實施斷食法，會不會減到肌肉？

最近爆紅的168斷食、52斷食大家也試過了嗎？不過，網路上卻謠傳斷食法會流失肌肉，讓許多人開始恐慌。對此，醫師也指出其實這些斷食法都算溫和，基本上不會減掉肌肉，「如果出現肌肉流失情形，很有可能是你蛋白質吃不夠，或是沒有運動、進行適當肌力訓練」另外良好的睡眠也很重要，才不會讓荷爾蒙失調。

斷食法正確觀念

1.每餐至少30公克蛋白質攝取量（也可參考高敏敏營養師口訣）

2.一週至少運動3次，總計90分鐘以上、可搭配有氧＆重訓

3.每天至少睡滿6-8小時

減肥瘦身迷思3：要吃到基礎代謝率才會瘦？

當你在減肥社團中發問或是分享自己的瘦身失敗經驗，很多鍵盤專家都會回答：「那是因為你沒有吃到基礎代謝率，讓代謝下降了，才瘦不下來！」但其實從科學論證來說這非絕對，林安民醫師分享，與其仔細計算基礎代謝率，「在對的時間點，達到熱量赤字才是關鍵！」

TDEE 熱量赤字：「 一天的總熱量消耗量 > 一天的總熱量攝取量」

建議飲食時間：早餐：7:00~9:00/ 午餐11:00~13:00 /晚餐17:00~19:00，超過21:00不建議攝取食物

減肥瘦身迷思4：女生不用做重訓吧？

說到重訓，很多人都會擔心「我會不會變成金剛芭比？」怕越練越壯，但其實這是一個天大的誤會，因為肌肉合成的重要元素是睪固酮，而女生體內睪固酮含量比男性低很多，所以要練出肌肉真的是難上加難！（真心佩服女性健美選手！！）

重訓的好處比想像中更多，一來當身體肌肉組成提升，可提高基礎代謝率，講白話一點就是能為大家帶來夢寐以求的「易瘦體質」，使身體線條變得更加好看，不會像泡芙人一樣鬆鬆垮垮的。

減肥瘦身迷思5：晚上不吃澱粉比較容易瘦？

其實無論白天或晚上不吃澱粉，瘦的效率是一樣的！因為回歸前面所說，想成功減肥的終極目標就是達到「熱量赤字」！在沒有糖尿病、腎臟病及痛風的前提之下，少吃一餐澱粉的確能達到減肥效果。

但林安民醫師也提醒「減少攝取不代表完全不吃，畢竟攝取足夠的碳水化合物，對身體來說還是很重要！」因為碳水化合物能提高人體的色胺酸比例，使色胺酸進入大腦，增加腦部的血清素及褪黑激素濃度，來提升睡眠品質，所以比較不建議在晚上戒澱粉。衛福部建議每日澱粉攝取量為總熱量的55%，我們只要把三餐的澱粉總攝取量降低至20~40%左右，就能有明顯的減肥成效，不一定要集中在晚上戒醣哦～

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