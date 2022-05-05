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有一種愛情證書叫小紅盒！　以卡地亞記錄雋永情意

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞紅盒乘載著幸福與夢想。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

有一種愛情證書叫卡地亞（Cartier）小紅盒！乘載著情人的幸福與夢想，將愛凝於求婚單鑽戒與成對婚戒之中，古今中外不少名人都選擇卡地亞見證永恆愛情，男星胡宇威今年初以2克拉鑽戒向陳庭妮求婚成功，即出自卡地亞1895年問世的Solitaire 1895系列，以典雅鑲座設計，呈現和諧勻稱的外型，搭配對稱的4爪鑲座，讓主鑽彷彿懸浮在空中展現璀璨光芒。透過卡地亞Set for You專屬的訂製服務，讓至臻美鑽鑲嵌於經典款式，祝福重要時刻。最經典的圓形明亮式切割美鑽，另有枕形、橢圓形、圓形明亮式切割等不同車工鑽石可供選擇。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲胡宇威以近2克拉約200萬元的卡地亞Solitaire 1895鑽戒向陳庭妮求婚成功。（圖／翻攝陳庭妮臉書）

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞Solitaire 1895四爪鑽戒是品牌最經典的設計之一。

2016年步入禮堂的陳妍希與陳曉，當時兩人的婚禮珠寶、腕錶也全為卡地亞的設計，特別是每日佩戴的結婚對戒，兩人挑中品牌經典款，陳曉佩戴1895系列鑲嵌單顆圓形明亮式切割鑽石的玫瑰金戒，簡約設計流露好氣質，而陳妍希則戴上鑲嵌29顆共重0.94克拉圓形明亮式切割鑽石的Étincelle de Cartier玫瑰金婚戒，鑽石突顯細膩線條，襯托雋永的女性優美魅力；此外，品牌LOVE系列戒指也是熱門結婚對戒選擇，作為永恆的愛情信物。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲陳妍希與陳曉2016年結婚，婚戒出自卡地亞的經典設計。

              ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）                                 ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE戒指是結婚對戒的熱門選擇。

卡地亞令人難忘的名人貴客還包括摩納哥葛麗絲王妃，婚前她已是品牌重要客人，曾親臨巴黎總店添購珠寶，1956年她的夫婿雷尼埃三世親王（Prince Rainier III）為慶祝訂婚，送她鑲嵌10.48克拉祖母綠切割鑽石的卡地亞戒指；婚禮當天，她亦獲贈許多卡地亞珠寶，包括一頂鑲嵌紅寶石和鑽石的冠冕，以及一條由三串鑽石組成的項鍊，成為她出席正式場合的貼身配飾。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲葛麗絲王妃的夫婿雷尼埃三世親王（Prince Rainier III）為慶祝訂婚，送她一枚鑲嵌10.48克拉祖母綠切割鑽石的卡地亞戒指。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲葛麗絲王妃於正式場合經常佩戴結婚禮物卡地亞三排式鑽石項鍊。

Set For You訂製婚戒系列 成就極致永恆
卡地亞精心推出Set For You訂製婚戒系列，以精緻的鑲工、原創的設計，為情人們打造專屬的鑽戒，讓美麗的信物見證不渝的誓言。首先從戒指鑲嵌工法挑選，簡潔經典的Solitaire 1895鑽戒、展雅緻微型鋪鑲工藝的Cartier Destinée鑽戒、鋪鑲渦紋裝飾如花托般拱襯美鑽的Ballerine鑽戒、擁有精緻細膩的鉑金戒圈的Déclaration鑽戒、圓潤線條與璀璨鑽石相得益彰的Cartier d’Amour鑽戒，搭配純淨單顆美鑽，讓美妙時刻永生難忘。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

 ▲精緻的鑲工、原創的設計，卡地亞Set For You訂製婚戒系列為愛情作見證。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲卡地亞提供不同切工美鑽，讓新人訂製專屬鑽戒。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞以嚴苛的標準挑選絕美鑽石。

與心儀戒指相襯的單顆美鑽，則通過卡地亞嚴選，因為不僅每一顆鑽石獲得國際獨石認證機構GIA（美國寶石學院）認證，針對重量、成色、淨度、切工等4C標準對鑽石進行評級，再加上品牌的第五個C超凡魅力，成就美鑽璀璨耀眼並攝人心魄的魅力，而卡地亞資深鑽石專家「experts diamant」則是唯一有資格根據此標準挑選卡地亞鑽石的專業人士，讓獨有的美鑽在戒指上綻放迷人光芒 。

              ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）                        ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

 ▲卡地亞1895系列圓形明亮式切割鑽石戒指（左），1895系列枕形切割鑽石戒指。

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▲卡地亞1895系列圓形明亮式切割鑽石戒指璀璨耀眼。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Cartier Destinée梨形切割鑽戒優雅迷人。

浪漫周年紀念禮 Destinée藍寶石系列與眾不同
邁入婚姻也需要浪漫驚喜，特殊周年紀念日或生日，不妨獻上Cartier Destinée項鍊或戒指寵愛另一半，卡地亞精選枕形切割藍寶石，周圍圍繞明亮式切割鑽石，戒環上也鋪鑲閃爍美鑽，設計柔美雅緻，在含蓄諧和的線條間見證山盟海誓，備有1.50克拉或以上藍寶石可供訂製。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Cartier Destinée鑲嵌枕形切割藍寶石戒指，圓環上鑲滿閃爍美鑽。

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▲Cartier Destinée項鍊鑲嵌一顆枕形切割藍寶石，備有1.50克拉或以上藍寶石供訂製。

關鍵字：

卡地

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