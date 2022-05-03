專櫃保養必囤TOP 9！小紅瓶私心一生推、宋慧喬少女肌秘密就是這罐

文／美人圈 圖／美人圈

又到了一年一度的母親節啦！剛入門專櫃保養的新手們，還在苦惱要如何從眾多保養中，挑選出適合自己的保養品嗎？這次編輯特別在@cosme的各大榜單中，特別精選了專櫃保養品Top9要來評測、推薦給大家～剛入門專櫃保養或是想趁著母親節囤貨一波的人，趕緊看下去！

專櫃保養必囤推薦

Top9：雪花秀 滋陰蔘回彈霜 60ml，NT$7,200

女神宋慧喬少女肌的秘密就是這罐雪花秀滋陰蔘回彈霜！採用蒸引的方式將人蔘原液萃取出來，讓油水平衡、肌膚更水嫩透亮！雖然是抗老型的乳霜，但奶油狀的質地，延展性很高又很好推勻，馬上就會吸收，帶有淡淡的人蔘香氣，但塗抹均勻以後只留下花香氣，怕人蔘味的人也不用擔心～

實際使用下來，他的潤澤效果真的很好～第一次使用就會覺得臉變澎潤，一段時間後就像回到少女時期膠原蛋白滿滿的狀態！不僅如此，編拿來塗抹頸部，發現淡化頸紋的效果非常的好～再加上這款推出豐潤、輕盈兩種版本，想要抗初老或是油肌的朋友也可以做使用！

Top8：契爾氏 青春精釀露 100ml，NT$2,100

契爾氏青春精釀露是使用植物萃取物代謝角質，沒有添加香精、酒精，就連敏感肌也可以使用的酸類保養！採用油水分層式，所以使用前要先混合均勻。雖然有油成分，但是實際使用下來，發現非常好吸收，而且使用完當下就非常有感，臉變得相當透亮，一整夜下來還可以摸到臉上變得柔嫩，建議大家皮膚太乾燥、保養都吃不進去時，就可以先使用這款先軟化肌膚角層，讓成分快速吸收到皮膚底層。

Top7：資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳 20ml，NT$3,900

這款資生堂激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳，可是美妝版好評一面倒的「抗皺神器」！含有維他命Ａ除了淡化眼周細紋很有感外，像是鼻翼旁邊的法令紋、或是魚尾紋等表情紋也有淡化的作用！除此之外，像是角質層代謝、平滑肌膚紋理的效果都非常好，若是有毛孔粗大問題，靠它也沒問題！

這款質地是非常輕盈的乳狀質地，除了可以當作眼霜以外，當作全臉的乳液也不厚重。不過提醒大家，這款產品是使用A醇抗老成分，所以白天使用要做好防曬喔～

Top6：YSL仙人掌超級精華 50ml，NT$4,500

接下來瑕疵肌膚要好好筆記了！這款YSL仙人掌超級精華真的是粉刺痘痘肌的救星～含有3.4%煥膚水精華，可以溫和代謝角質，不僅可以改善顆粒、粗糙感，讓肌膚秒發光外，用完他隔天上妝真的服貼到不行，且整天下來也沒有什麼脫妝～

雖然有精油成分，但是他就像是水感的精華液，很好吸收卻帶來保濕感受。加上這款可以補水又補油，像是因為油水不平衡的毛孔肌就很適合這罐！跟契爾氏青春精釀比起來，那款的滋潤度更高，成分也更適合敏感肌，而這款的煥膚效果比較適合給健康肌、油性肌膚使用～

Top5：資生堂 紅顏超導循環肌活露 50ml，NT$3,950

小紅瓶真的編輯私心超愛的精華液！它不是那種立即會感受到超好用的保養品，是使用一段時間之後，會發現肌膚變得很穩定又很滑嫩的那種！雖然這款是主打抗老、修護，但其實年輕肌也很適合用！質地是水感的晶透感質地，流動性高又非常好吸，像編輯自己平常比較容易泛紅，但在使用小紅瓶的那段時間，感覺肌膚就有變得比較透亮跟穩定。保養時散發淡淡的療癒香氣，雖然是花香但又帶有草本氣息，不會刺鼻反而相當舒心！

Top4：克蘭詩 黃金雙激萃 50ml，NT$3,980

只要網路上搜尋感抗老精華液，每次都會出現克蘭詩黃金雙激萃！大家之所以會這麼推薦這款，除了修護力很強之外，質地也超厲害！模仿我們平常肌膚水跟油2:1的比例，所以很好吸收也不黏膩，所以這款不只乾肌喜歡，連很多油肌朋友也都默默愛用～

而且很厲害的是，它使用的是獨家雙管設計，所以每次擠出來都是最新鮮的精華，以及旋轉式的壓頭，可以根據自己的需或天氣決定用量～

Top3：蘭蔻 超極光活粹晶露 150ml，NT$3,600

接來是空空賞中常出現的造光法寶～那就是蘭蔻極光水！極光水有精油成分，所以不像一般化妝水或精華水，擦完沒多久臉就乾燥，擦跟沒擦一樣，反而讓肌膚又水又潤！成分是97%激光酵素複合精華結合3%植萃精油，因此使用前要先搖晃瓶身，將裡面的精華水跟精華油利用中間的仙女棒混合均勻、打出細緻的精油泡泡，拍上臉後膚質會變得很潤滑，馬上就有細緻的光圈～

這款是有果酸、水楊酸成分，所以可以代謝角質、改善粗糙感，膚況變得很白淨又透亮！最厲害的是不是只有瑕疵肌有感，就連平常膚質不錯的人使用下來都大讚：「肌膚摸起來平滑很多，膚況在保濕度及明亮度都大提升！」。不過這款極光水不建議做濕敷，除了含酸外、精油濃度也偏高，建議大家用輕拍的方式，或是搭配化妝棉用擦拭的就好了～

Top2：雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 50ml，NT$3,980

只要提到「修護」二字，第一個聯想到的絕對就是雅詩蘭黛小棕瓶！擁有強大的修護效果，每次只要一滴管，就能迅速釋放滿滿水分直達肌膚底層。除了可以開啟增加抵抗力；還為肌膚進行修護，皮膚由內而外亮出光澤，還能緊緻肌

在全新升級過後，質地更加清爽好吸收，但大家不要以為它的質地變輕盈，保濕力就會下降！改版後抓水力也相當的好，因此非常適合修護打底使用！幫助牢牢的抓住後續的保養，養出水潤透亮肌，優點這麼多，而且還不斷升級、改版，難怪在大家的愛用榜上一直屹立不搖！

Top1：蘭蔻 超未來肌因賦活露 50ml，NT$4,250

用過這麼多保養品，雖然有時候會被某些新品的效果驚艷到，但最後都還是會回到小黑瓶的懷抱！添加了七種益生菌可以讓皮膚變得穩定外，蠟黃暗沈感也會一起改善～且小黑瓶平滑肌膚紋理的效果非常好，許多網友更大讚，使用完後皮膚馬上變得光滑細緻，就連毛孔及鼻翼附近的粉刺問題都得到改善。

小黑瓶他其實適用於大部分膚質！接近水狀質地相當輕盈，上臉後秒被吸收了，且完全不黏膩！所以像油性肌膚或是年輕肌，不太需要用到太滋潤保養的人可以直接作為精華液；乾肌或是熟齡，則當作前導精華，強化後續保養的吸收！

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