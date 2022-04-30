新手最常犯的5個底妝壞習慣！粉底太白臉更腫、卡粉搓泥問題出在這

文／美人圈

底妝是全臉妝容中面積最大、也是最重要的一步，底妝手法看似複雜、其實很多都是新手最容易忽略的細節，今天帶來韓國知名化妝師鄭瑄茉提點的新手底妝壞習慣，重點解析底妝技巧，知道正確手法與底妝技巧、底妝不僅均勻透亮，不用修容也可以讓臉看起來更有立體感，妝容更加持久！

新手底妝壞習慣：粉底一昧追求白皙

很多人在選擇粉底時，總會一昧追求白皙，但一般過於偏白的粉底加上偏黃的膚色、反而讓底妝有種灰青感，就會讓底妝看起來顯髒，另外化妝師強調，粉底只強調「白」會放大臉部瑕疵、降低臉部輪廓感，所以很多時候會覺得怎麼畫完妝、臉好像大了一圈？

化妝師建議粉底選色時千萬不要試在手背上，因為手臂跟臉的膚色完全不同！正確選色位置可以參考「下顎邊界」的膚色，將粉底輕輕抹在下顎邊界，先從冷暖掉、明暗度選出最融入肌膚的色號，化妝師也推薦蠟黃膚色可以選擇帶粉色調的粉底，會比淺一號的色號有更自然的提亮效果。

新手底妝壞習慣：只修容不打亮，底妝更顯髒

上完粉底後，臉部色調均勻、難免會變得比較沒有輪廓感，所以修容很重要，不僅可以凸顯臉部輪廓、讓臉部更加立體，還可以增加底妝高級感！針對黃皮修容，化妝師建議比起陰影、打亮更重要，在額頭、鼻子、下巴處以高光打亮，將整個面部中心在視覺上更加集中，強調面部立體感之外，底妝也更通透、而且不會有灰髒感。

新手底妝壞習慣：疊用多種妝前產品

很多人不知道妝前到底怎麼選擇，乾脆隔離霜、飾底乳、防曬、妝前乳所有產品塗好塗滿，但化妝師強調這就是搓泥、脫妝的原因！粉底與肌膚之前越輕薄、底妝越持久，過多的妝前產品在臉上不僅沒辦法幫助後續底妝更服貼，還可能造成搓泥浮粉，底妝看起來更斑駁顯髒！化妝師建議妝前以防曬為主，另外根據膚況「局部」使用即可。

新手底妝壞習慣：粉底液點塗上妝

一般最常見的上粉底液手法就是先將粉底全臉點塗，接著使用美妝蛋或是刷具推開，但是彩妝師表示，這種上妝手法如果遇到成膜速度比較快的粉底液，底妝很可能會在還沒拍開之前就乾掉，導致底妝起皮、卡粉等問題，正確方式是先將粉底液擠在手背或是調色盤上，均勻將粉底在手背上鋪開，之後分區上妝，減少粉底與臉部肌膚接觸時間。

新手底妝壞習慣：粉底全臉用量一樣

化妝師強調，底妝要有「薄厚之分」，在臉部兩側顴骨連接下顎的V字部分，是皮膚組織比較厚的部位，所以這部位上妝可以稍微厚一些，我們可以從這部位開始上粉底，接著將粉底由內往外拍開，把剩餘的量帶到其他眉間、眼角、嘴角等皮膚組織較薄的部位，這樣底妝會更加立體。

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