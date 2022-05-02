迪麗熱巴捲直髮都超美！5位陸劇女星髮型對比　圓臉女孩必看譚松韻

文／美人圈

頭髮就是女人的第二張臉，選對髮型，整個顏值也會瞬間提升～這回編輯為大家整理5位女星的「直髮／捲髮」對比圖，大家可以根據五官特徵、臉型對應出適合自己的髮型。圓臉女孩必看譚松韻、趙麗穎，迪麗熱巴、趙露思捲、直髮都超美～

陸劇女星直髮／捲髮範本1：迪麗熱巴

流量女王迪麗熱巴是傳統的新疆長相，有著濃濃的異域風情，五官量感大又相當的立體，還有令人羨慕的尖下巴！幾乎沒有什麼造型是她不能駕馭的～關於熱巴的髮型、造型討論度都超高！其中長直髮造型是熱巴經常選用的造型，搭配上中分長瀏海，視覺上給人俐落、女強人的氛圍；漫畫瀏海則是學生氣息滿滿，甚至帶點混血兒的既視感。

▲迪麗熱巴五官立體，什麼髮型都超美。（圖／翻攝微博＠嘉行迪丽热巴工作室、微博＠Dear-迪丽热巴）

換上捲髮的她則多了一份嫵媚的小女人氣息，甚至是弱化了五官給人的英氣感。穿上仙氣飄飄的禮服，搭配一襲及胸的浪漫捲髮，完全就是行走的洋娃娃！

▲迪麗熱巴浪漫捲髮。（圖／翻攝微博＠嘉行迪丽热巴工作室）

陸劇女星直髮／捲髮範本2：趙麗穎

趙麗穎是圓臉女星的代表，雖然近幾年瘦身有成，但臉的輪廓依舊圓潤，雖然讓34歲的她，依然就像個少女，不過在鏡頭上若還是選擇長直髮造型，很容易讓臉部缺點原形畢露、圓上加圓！

▲趙麗穎直髮超氣質。（圖／翻攝微博＠赵丽颖工作室，下同）

選擇波浪捲可以弱化臉型的圓潤感，並記得露出額頭更能顯臉長！大家可以將頭髮頂部燙出蓬鬆感，除了可以更便於整理，吹乾後就有自然的層次跟澎度，也會和臉部形成對比，達到瘦小臉的效果～

陸劇女星直髮／捲髮範本3：譚松韻

大家可以發現譚松韻的長髮造型，都會在臉龐周圍使用大量的層次感，透過層次的堆疊、起到瘦臉的效果，並且增加整體輕盈度。相反的，若是選擇零層次的長直髮，很容易讓原本減齡的臉蛋，顯得特別老氣！如果你也是圓臉女孩，建議可以跟譚松韻一樣，將頭髮剪短並搭配水波紋卷，兩者加再一起不僅顯得臉更小巧，還超減齡，說是高中少女都不為過～

▲譚松韻稚嫩童顏適合層次感髮型。（圖／翻攝微博＠谭松韵seven，下同）

偏圓臉型其實不太適合厚重的瀏海，以不遮長度額頭為原則！造型上建議可以選擇旁分瀏海、八字瀏海，或是空氣劉海也都非常適合～

陸劇女星直髮／捲髮範本4：趙露思

甜寵劇御用女主角趙露思，除了是拍照、穿搭教科書，對於髮型整理也相當拿手！還是妙齡少女的她，臉上依然保有滿滿的膠原蛋白，雖然如此但因為五官份量感十足，加上明顯的下巴，因此無論是直髮、捲髮造型，似乎都非常適合她！空氣瀏海彷彿就是學生時期的校花，而選擇宛如棉花糖般蓬鬆的捲髮，可以量化頭髮，對比下來臉就會瞬間小一號～





▲趙露思的蓬鬆長髮，超顯臉小。（圖／翻攝微博＠趙露思、小紅書＠趙露思）

陸劇女星直髮／捲髮範本5：張予曦

骨感女星張予曦，不僅身材纖瘦，還擁有混血深邃五官，還有女孩夢寐以求的精緻巴掌臉！不過也是因為張予曦臉非常的小，若是選擇捲度太小的捲髮，臉很容易就有被頭髮淹沒的視覺效果，如果你也跟張予曦一樣臉蛋小巧，建議選擇幅度大的慵懶捲度，使髮型更輕盈蓬鬆，搭配八字瀏海，可以弱化顴骨，臉型線條更流暢～

▲張予曦兩種捲髮創造不同風格。（圖／翻攝小紅書＠张予曦 yci，下同）

比起妹妹頭瀏海，氧氣瀏海更顯自然，不僅可以襯托出張予曦精緻五官，也不會過於厚重，整個人看起來散發出少女般的甜美感，讓人一秒戀愛～另外旁分瀏海造型，也是她經常選擇的造型！特別留意的是，頭髮長度不可超過胸下，否則會顯沒有精神呦！

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