孫藝真就愛這一味！玄彬私下靠3樣「基本單品」晉升行走費洛蒙

文／Dappei

相信有不少粉絲跟搭編一樣，近期依舊沈浸在「迫降 CP 」結婚的甜蜜氛圍中吧？而日前夫妻二人也被捕獲現身仁川機場，準備飛往美國度蜜月！除了以新身份同框掀起關注外，兩人的機場穿搭同樣成焦點，尤其是玄彬身上看似簡單的白 T 竟來頭不小？！

身為 Loro Piana 韓國的品牌形象大使，玄彬這回也搶先穿上本月初才剛發售的 Loro Piana 與藤原浩合作聯名系列，加上腳上一鞋難求的 NIKE X G-DRAGON Air Force 1 加持，穿搭絲毫沒再讓老婆孫藝真！其實，玄彬不管是台上台下都偏好基本款服飾，本次搭編也為大家整理出 3 款男神出鏡率最高的單品，穿上去保證費洛蒙直接噴發。

#百搭素T

不論春夏秋冬，玄彬身上都少不了一件「百搭素 T」，且各種顏色和材質他通通不放過！雖然素 T 在搭配上不容易踩雷，但也很容易散發一種邋遢感，不知道的人還以為你穿睡衣出門呢。因此，搭編也建議在挑選素 Ｔ時可以學玄彬以輕薄且不會過分貼身的款式為主，不但能襯托出厚實肩線，微貼身的設計亦能讓視線聚焦在粗狀手臂肌，MAN 味瞬間爆棚。

#西裝外套

有調查顯示，穿西裝的男生更容易給女孩沈著、穩重的好印象，同時亦散發出可靠的感覺，讓人不自覺想靠近！玄彬私下魅力爆棚的關鍵單品正是「西裝外套」，而他最常搭配的方式便是以成套套裝現身。在顏色的選擇上，比起亮色系，玄彬更偏好大地色、基本黑白色，像這種沒有繁複花樣、剪裁又俐落的款式非常適合穿搭初學者。

#長版風衣外套

有收看韓劇《愛的迫降》的粉絲肯定都對玄彬在劇中的穿搭印象深刻，尤其是身為軍官的他，每每上身帶有軍事風格的長版風衣外套，回頭率都直線狂飆！其實，這一類風衣外套在韓國相當熱門，長版剪裁不但能拉長整體比例，同時還能隱藏身形缺陷，最重要的是，廓形的肩線設計還能增添肩膀份量感，非常推薦體型單薄的男生入手。

Dappei 結語：

想要收服漂亮姊姊的心，除了靠一張帥臉外，穿搭亦是加分的一大關鍵！雖然我們無法擁有玄彬的高顏值，但不妨把他的必備單品和穿搭技巧筆記，你也同樣能化身行走的費洛蒙。

文字編輯：Lisa 圖片來源：Hyun Bin IG 、koreadispatch IG

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