早上喝「檸檬水」、睡前喝「蜂蜜水」　輕鬆幫身體排毒

▲選對時間喝加料水，促進身體排毒。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／借借

時序即將邁入夏天，最近疫情延燒許多人居家上班，容易工作到一半就「懶懶的」，或是工作時間拉長，反而造成失眠問題，其實精神不佳最簡單的方式是先補充水分，最好是跟體溫相近的溫開水，最方便人體吸收，此外也能適當「簡單加料」，取代早餐喝的奶茶或高甜度的果汁，身體會感覺更加輕鬆喔。

起床喝

檸檬溫開水

起床時喝一杯檸檬溫開水，檸檬酸有助於醒腦、緩解腦內疲勞，且增進腸胃蠕動，豐富的維生素C足了可以美白，還能幫助排便，不要用溫度太高的溫開水，就不會破壞維生素C，此外記得不要加糖。

紫蘇水

紫蘇本來就是一種中藥材，富含衛生素之外，也有抗氧化的作用，其內部還含有木犀草素，具有抑制發炎與過敏的效果。

生薑水

若是早上起來手腳較冰冷的人，就可以喝杯生薑水，有促進血液循環的作用，內含的薑辣素可以協助調整、保暖體溫，整個人會更清爽。

睡前喝

蜂蜜水

含有多種維生素的蜂蜜，在睡前用10至20毫升，配溫開水調服，可有消脹氣的功用，且內含維生素 B1、維生素C以及鐵、鈣、鉀等礦物質，能潤腸通便，幫助肝臟排毒。還能鎮靜、安神幫助情緒安定，很適合睡前來一杯。但是1歲以下的嬰兒胃腸功能還未發展成熟，請勿餵食蜂蜜。

昆布水

昆布富含鉀、鈣等多種礦物質，且有海藻酸及褐藻素，能在腸道內攝取過量的脂肪、糖分和膽固醇，達到幫助體內「清垃圾」的效果。