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《我們的藍調》韓志旼私服可帥可甜　裙裝溫柔氣質，休閒風格也很俏皮

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

先前分享了在《我們的藍調時光》中與「韓志旼」飾演在濟州島相遇而相戀的船長「金宇彬」的私服穿搭；隨著劇情即將講述暖男船長「朴定俊」與看似陽光開朗，卻彷彿與眾人隔著一層紗的新手海女「李英玉」的故事，而飾演李英玉一角的韓志旼不僅因出色的演技而獲得許多獎項肯定，姣好的外貌更曾被兩度合作演出的玄彬讚賞為「韓國演藝圈最美女星」，此外，韓志旼私底下也從事不少公益活動，甚至獲得首爾特別市長獎的殊榮！今回就讓我們一起來看看這位人美心美的女神韓志旼私服是何種風格吧！

＃裙裝的溫柔氣質

從韓志旼的 IG 中能發現私底下的她偏好設計簡約的裙裝，而想讓簡約的單品上身效果極佳，亦十分考驗單品面料的質感、細節設計與搭配者的氣質；若搭黨們想透過裙裝呈現氣質的一面，不妨參考韓志旼這套穿搭，全白連身裙顯得格外素雅，領片的設計則讓視覺多了分活潑，腰身設計更使身形顯得俐落、顯瘦，十分加分。此外，韓志旼在這身造型中搭配小巧的皮質手機包，細緻的好品味提升了整體層次。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃百變帽款的俏皮可愛

韓志旼的日常穿搭充滿著各種帽款，從具有秋冬感的針織帽款、毛帽到能與各種風格混搭的老帽都有，且從她挑選適合搭配當天服裝的帽款便能看出其用心，像是黃色羊毛氈畫家帽的材質，與同樣給人溫暖感受的針織毛衣相呼應，可愛的黃色更是呼應了上衣的黃色小花，使得整體造型既簡約又不失細節。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃長大衣的知性優雅

不少個子嬌小的女孩總會擔心著用長大衣會讓視覺上顯得更嬌小而避免著用，不過只要在上下身單品比例加以調整，長大衣可是一款很能修飾身形又能展現優雅的單品！想讓視覺上看起來較為知性，不妨像韓志旼在墨綠色的長大衣內以版型偏短的素色針織上衣搭配合身的中高腰褲款，透過上衣自身的紋路散發低調質感，且搭配的厚底馬汀鞋除了能在視覺上顯高挑，還多了分帥氣與文藝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃運動、街頭混搭的率性自然

氣質出眾的韓志旼，將運動風格單品混搭出街頭感則給人陽光的印象，像其中一套選用了有藍、橘撞色設計的風衣外套搭配黑色長褲，鞋款則搭配復古風格運動鞋；透過風衣外套的亮眼撞色從整身偏暗的穿搭主色調跳脫出來，使得運動風格造型多了分復古感，無論運動或日常著用都能在低調中又不失亮點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dappei 結語：

給人溫柔、氣質印象的韓志旼雖曾表示因為外貌的關係使得戲路容易被觀眾定型而感到困擾，經過不斷突破最終也出演許多類型的角色。私底下的韓志旼除了以脫俗的氣質撐起碎花、裙裝......等知性風格，擁有活潑的一面的她穿起男孩風的休閒風格也是相當俏皮呢！

文字編輯：Yei 

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 我們的藍調時, 穿搭, 韓志旼

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