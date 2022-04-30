超可愛睡衣下殺599元　精梳棉材質透氣舒服，穿上讓妳秒入睡

文／C編

睡覺穿睡衣，不只是舒服，也是儀式感，透過這個過程，告訴大腦「該睡覺了」，讓自己慢慢開始放鬆，培養睡覺的情緒、更加快速入睡。「Her森森」推出「蕾妮塔塔居家睡衣下殺」活動，最低只要599元就可以買到優質睡衣，讓居家時光更愜意。

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甜心草莓姊姊精梳棉柔短袖連身睡衣，原價1450元、特價599元

MIT自創品牌蕾妮塔塔堅持用最好的材質，做出最適合睡眠的單品，這款短袖連身睡衣，採用精梳棉製作，穿起來不但不會悶，還吸濕排汗，短裙的設計解放雙腳，坐躺都很方便，在家更放鬆，簡約的草莓設計，看起來更加可愛繽紛。

可愛蕃茄妹妹精梳棉柔短袖兩件式睡衣，原價1664元、特價699元

水彩風格的番茄相當可愛，兩件式的睡衣可以直接穿出門買東西，寬鬆的版型一點都不會感覺到緊繃，睡覺非常合適，有粉色跟水藍色兩款可以選擇，一年四季都可以穿的款式，當然要多買幾件起來囤著。

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條紋貓咪精梳棉柔短袖連身睡衣，原價1780元、特價799元

身為資深貓奴一定要選擇的款式，上面有超級萌的插畫貓咪，讓人穿上之後，心情都跟著愉悅了起來，精梳棉材質，穿在身上透氣舒服，不刮肌膚，連身款式可以當裙子穿，不管是精瘦還是大尺碼都可以輕鬆駕馭。