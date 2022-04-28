東森自然美樂活精油　獲比利時世界品質評鑑銀獎

▲東森自然美瑞昇「樂呼吸複方精油01」榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞銀獎。

圖、文／東森自然美提供

受到疫情衝擊下，不僅生活發生巨大改變，人的身心也產生負面影響，東森自然美與時代並進，不斷創新升級，提供最貼近消費者的產品與創新價值，專業與用心連續獲得國內外專業機構肯定，2022年東森自然美雙品牌勇奪比利時世界品質評鑑大賞大獎，其中瑞昇「樂呼吸複方精油01」再下一城，榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞「銀獎」，以「世界頂級精油」守護消費者的健康樂活人生，在疫情時代成為大贏家！

東森自然美旗下保養品牌森美妍「山蔘逆齡系列」之「山蔘逆齡眼霜」、「山蔘逆齡精華霜」也奪下Monde Selection世界品質評鑑大賞「金獎」肯定，再造保養品圈的逆齡巔峰。「山蔘逆齡系列」使用百年山蔘精華，疫情期間對口罩悶熱導致肌膚敏弱有高效的舒緩肌膚不適感。

瑞昇「樂呼吸複方精油01」去年度已拿下國家級獎項「玉山獎」，今年再度於Monde Selection世界品質評鑑大賞奪下「銀獎」，Monde Selection總部位於歐洲比利時布魯塞爾，屬世界級評鑑機構，擁有近60年的健康和化妝品品質方面的專業知識，評鑑過程相當嚴格，堪稱最具指標性的獎項，東森自然美長期透過科學把脈，實現真正的人證、物證、科學做見證，從競爭激烈的優秀品牌中脫穎而出，證實台灣擁有堅強的美妝科學實力，持續成為台灣之光！

疫情拉警報 防疫小尖兵「樂呼吸複方精油01」升級自我保護力

在疫情期間，除了洗手和戴口罩等基本防護之外，可以使用精油來提升免疫力，本次得獎的「樂呼吸複方精油01」，被視為是防疫必備的防疫小尖兵，內含純正薰衣草、羅文莎葉、澳洲尤加利、胡椒薄荷、苦橙葉、廣藿香，可以促進舒暢呼吸，同時減少季節性變化的影響，並且運用羅文莎葉強大的淨化能力，搭配迷迭香與薄荷，帶來清涼舒暢的感受，現在長時間戴口罩常常覺得透不過氣？出門前將精油滴在口罩左右兩側綁線的地方，就能讓呼吸更順暢、也能提升防禦力！

東森自然美「樂活精油」是來自於「法國H.REYNAUD & FILS」、「義大利西西里島Misitano & Stracuzzi」、「澳洲DownUnder」三大頂尖百年精油廠的100%純天然精油，並用法國普羅旺斯的薰衣草貫穿在每個配方裡面，除了採用超頂級的成分之外，為了讓消費者快速感受到放鬆療癒效果，每一罐精油都是經過精心調配而成的複方設計比例，針對不同需求，調配出多種不同複合式類型，像是現代人最需要解決的消水腫、脹氣等等問題，在「樂活精油」與手技按摩搭配下，通通都能找到解決之道。

▲東森自然美瑞昇「樂呼吸複方精油01」被視為是防疫必備的小尖兵，提升免疫力。

除了戴口罩、勤洗手 3個精油妙招提升個人健康與居家環境防護力

運用西方植物芳香療法結合東方經絡科學智慧，讓消費者在呼吸之間感受自然純粹，在長期抗戰的防疫期間，也可以透過3妙招，讓自己轉換心情，第一招「嗅吸」，透過簡單的精油嗅吸，淨化防護之外同時為身心靈帶來平衡穩定，第二招「與酒精混合」，現在一天要消毒手部無數次，將精油和75％酒精混合成酒精噴霧，消毒時不再聞到刺鼻的酒精味，取而代之是療癒的精油味，整個心情瞬間好轉，第三招「水氧機」，用精油搭配水氧機，讓室內空氣淨化，也能安撫和舒緩情緒，尤其在無法出國的現在，透過精油能營造身處國外的氛圍環境。

▲東森自然美瑞昇樂活精油系列結合東方經絡和西方芳療，針對不同狀態給予不同精油選擇。

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