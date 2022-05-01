卡爾「豆腐貓砂」6公升才166元！直沖馬桶、少粉塵都是超棒優點

文／C編

一般來說，貓咪都有自己掩埋排泄物的習慣，在家就可以大小便，只要準備貓砂盆就可以解決，市面上貓砂種類眾多，其中，最近很受歡迎的就是豆腐砂，「Her森森」推出「CARL卡爾 環保豆腐貓砂」，6公升裝、6包組合，原價2520元、特價999元，平均單包166.5元，身為貓奴要趕快搶購。

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▲CARL卡爾 環保豆腐貓砂（綠茶），6LX6包組，原價2520元、特價999元，點我搶購。



很多貓咪上廁所都習慣使用礦砂，但是礦砂重，掩埋的時候容易有粉塵、丟棄不便，因此很多人會更換成「豆腐砂」，採用豆渣製作而成，成份天然環保，遇水會自動凝結成塊，清潔起來方便好用，同時又不會有太多的粉塵，貓咪不容易吸入產生呼吸道問題，所以大受歡迎。

不只是有上述的好處，更重要的是豆腐砂輕巧，搬運都很輕鬆，不像礦砂超級重，還溶於水，標榜可以沖到馬桶裡面分解，不過仍建議評估管線狀況再行使用，而且因為製作出來的砂細小，貓咪接受度也比較高。

因為豆腐砂有很多好處，又符合居住在大廈公寓的環境，因此很多人都會選擇豆腐砂讓家中的貓貓使用，唯一的缺點就是價格偏高，下手時會覺得有些心疼。

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▲CARL卡爾 環保豆腐貓砂（綠茶），6LX6包組，原價2520元、特價999元，點我搶購。



不過現在不需要擔心，「Her森森」推出「CARL卡爾環保豆腐貓砂（綠茶）」，6LX6包組，原價2520元、特價999元，一包才166.5元，對貓貓身體也比較好，快趁優惠下殺給貓貓更好的如廁環境吧！