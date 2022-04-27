UNIQLO「超好穿內衣」母親節必囤貨　GU多色褲日妞搶入手

記者王則絲／台北報導

5月份母親節來臨之前，還沒想好該怎麼孝敬母親大人的話，不妨帶著媽媽一起去逛街，替逐漸熱起來的天氣添購新裝。UNIQLO於4月29日至5月12日舉辦「美麗女人節」活動，明星單品66折起，包括網友們讚嘆超好穿的無鋼圈內衣、夏季必備抗UV外套；同為日系服裝的GU則是於4月29日至5月8日推出「美人祭」，百搭T恤等單品190元起。

【UNIQLO】

UNIQLO美麗女人節有許多熱銷單品列入特價行列，包括男裝的U圓領T恤，材質扎實不易鬆，並提供多色選擇，只要290元就能入手，且男生、女生都能駕馭；女生夏天必備的抗UV防曬外套，於今年推出的全新美型版本，也首次祭出特價790元，現省200元。

▲UNIQLO抗UV美型外套。（圖／品牌提供）



UNIQLO的無鋼圈系列內衣一直以來都受到民眾好評，這回無鋼圈美型胸罩3D包覆款，更能完整包覆胸型、不空杯，同樣首次祭出限定價格590元；男裝清涼短褲的首選亞麻混紡短褲，簡約設計正式、休閒場合都合適，是夏天免思考穿搭的好幫手，納入特價清單590元。

▲UNIQLO的無鋼圈3D包覆系列內衣、男裝亞麻混紡短褲。（圖／品牌提供）



【GU】

GU美人祭期間廣納眾多男、女、童裝190元起，像是童裝多色T恤190元、男裝落肩T恤290元⋯⋯在日本大受歡迎的好感多色直筒褲，繼春祭推出6色，近日再新增「寶石藍」和「精靈綠」，並由邵雨薇來演繹繽紛活力的穿搭，將在5／6～5／8日特價490元。

▲男裝落肩T恤男女都可穿、邵雨薇示範好感多色直筒褲。（圖／品牌提供）



GU招牌的主廚褲系列也有推出短褲版本，寬鬆舒適的版型搭配4種百搭大地色系，於美人祭最後三日5／6～5／8特價，竟只要290元，超級划算。

▲GU主廚短褲。（圖／品牌提供）