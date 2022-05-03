說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生





▲烏克蘭設計師rina Dzhus同名品牌DZHUS。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／專題報導

俄烏戰爭持續，在人民心中造成極大的創傷，烏克蘭設計師rina Dzhus在躲避俄羅斯軍隊入侵時，帶著僅有的隨身行李，發表同名品牌 DZHUS的最新系列，用一衣多穿的褶皺長連衣裙、立體鏤空上衣，以時尚不分國界的力量說故事。

DZHUS 是烏克蘭設計師rina Dzhus在2010年成立，品牌融入建築與幾何的獨特構想，塑造了一衣多穿與鮮明廓形的服裝，對她而言衣物並非追逐潮流那麼簡單，每一個剪裁都可以產生意義，因此極具記憶點的服飾，橫看側看都有新花樣。

隨著今年（2022年）2月俄烏戰爭無情開打，rina Dzhus和許多烏克蘭人一樣面臨逃亡，當時她用兩個外出籠裝上三隻愛貓，拎上手提行李逃離她在沃斯霍諾德市的家，裡面裝著DZHUS 2022 年春夏系列 Physique 的一半庫存。

Physique 系列延續品牌無性別的風格，採用羅紋羊毛和褶皺透明硬紗等材料製成，為使視線聚焦在單品上，品牌色系多選用單色，黑白米色這類保守配色。可以看到褶皺長連衣裙注入戲劇化的袖口細節，可折疊或產開成為不同造型，提供穿衣者豐富的實驗趣味。rina Dzhus接受外媒訪問時說，能夠帶著自己的單品撤離是幸運的，現階段則思考品牌未來的運營方式。

該系列在烏克蘭時裝周和巴黎時裝週的陳列室中全部展示，目前只有撤離的單品在網上出售，品牌將作品售出所獲得的部分盈利捐贈給烏克蘭慈善機構 Come Back Alive以及動物收容所，希望藉助時尚的力量度過難關。

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