fb ig video ETtoday search mobile

說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

>

▲烏克蘭設計品牌 。（圖／翻攝自IG）

▲烏克蘭設計師rina Dzhus同名品牌DZHUS。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／專題報導

俄烏戰爭持續，在人民心中造成極大的創傷，烏克蘭設計師rina Dzhus在躲避俄羅斯軍隊入侵時，帶著僅有的隨身行李，發表同名品牌 DZHUS的最新系列，用一衣多穿的褶皺長連衣裙、立體鏤空上衣，以時尚不分國界的力量說故事。

DZHUS 是烏克蘭設計師rina Dzhus在2010年成立，品牌融入建築與幾何的獨特構想，塑造了一衣多穿與鮮明廓形的服裝，對她而言衣物並非追逐潮流那麼簡單，每一個剪裁都可以產生意義，因此極具記憶點的服飾，橫看側看都有新花樣。

隨著今年（2022年）2月俄烏戰爭無情開打，rina Dzhus和許多烏克蘭人一樣面臨逃亡，當時她用兩個外出籠裝上三隻愛貓，拎上手提行李逃離她在沃斯霍諾德市的家，裡面裝著DZHUS  2022 年春夏系列 Physique 的一半庫存。

Physique 系列延續品牌無性別的風格，採用羅紋羊毛和褶皺透明硬紗等材料製成，為使視線聚焦在單品上，品牌色系多選用單色，黑白米色這類保守配色。可以看到褶皺長連衣裙注入戲劇化的袖口細節，可折疊或產開成為不同造型，提供穿衣者豐富的實驗趣味。rina Dzhus接受外媒訪問時說，能夠帶著自己的單品撤離是幸運的，現階段則思考品牌未來的運營方式。

該系列在烏克蘭時裝周和巴黎時裝週的陳列室中全部展示，目前只有撤離的單品在網上出售，品牌將作品售出所獲得的部分盈利捐贈給烏克蘭慈善機構 Come Back Alive以及動物收容所，希望藉助時尚的力量度過難關。

►說・流行／北歐小眾牌Totême連楊冪也愛　Logo絲巾、襯衫誰穿誰高級

►說・流行／Jennie「性感小黑洋」來頭不小　60年品牌Courrèges要認識

關鍵字：

烏克蘭, 設計師, 說流行, rina Dzhus

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

39歲劉寅娜緊身禮服稱霸紅毯！　A4腰+雪白嫩肌狀態好到發光

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

其實喜歡已經開始　5個小舉動透露對方「對你有意思」

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

Jisoo「心機透視裙」甜翻看秀　安孝燮、南柱赫雙男神亮相拼帥 曾之喬中空運動服勾「銷魂螞蟻腰」　手比最潮「倒YA」網讚：沒偶包 MET Gala／59歲楊紫瓊薄荷綠禮服氣場全開！　鄭浩妍「胸前鏤空」性感破表 MET Gala／怪奇比莉「腰束奶澎」勒出極致曲線！　貝克漢長子被辣妻搶鏡 10雙小白鞋今年最火！Adidas出門不撞款、Nike Sacai全新配色太美了 3特徵表示你可能患上「都市急躁症」　習慣「倍速追劇」的人要小心 MET Gala／「花邊教主」爆乳裝致敬紐約地標　「時尚惡魔」變甜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面