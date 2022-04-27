防曬全明星大比拼！抗老、提亮、保濕通通都能滿足

記者李薇／台北報導、攝影

夏季即將到來，天氣炎熱，太陽照射，很容易就會變黑，因此防曬變得特別重要，以下盤點各品牌推出的厲害防曬，有友善海洋、超強SPF、提亮膚色等等的選擇，可以按照自己的需求挑選。

嬌蘭 蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳

從蘭花的根部萃取出抗老能量，注入在隔離乳之中，全新的蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，可以幫助肌膚提供強力的防禦力之外，更是可以一邊達到抗老的效果，同時自然提亮肌膚光澤，重現年輕亮澤的肌膚狀態。

后 拱辰享雪白提亮防曬乳

后的雪白系列擠出是粉紅色的防曬乳設計，一抹就可以達到肌膚的提亮效果，達到完美的肌膚狀態，怕底妝沾到口罩，那就一罐防曬乳搞定，輕輕鬆鬆帶給肌膚白皙的質感，同時妝效又很自然，當然讓人愛不釋手。

雅漾 全效極護輕透防曬液

專為敏感肌膚打造的防曬液，擁有精華般的輕透質地，同時又可以帶給肌膚強效的防護效果，無香味的設計對海洋也是友善的單品，不管是去哪裡都可以塗抹補擦，不容易帶給肌膚負擔，適合比較敏感、泛紅的肌膚使用。

DR.CINK 禦黑極效防曬精華乳

同樣採用沒有香料的防曬設計，藍色的管身看起來很有質感，擠出的防曬也恰到好處，可以帶給肌膚良好的防護效果，同時友善海洋的配方塗抹身體或是臉部都可以，裡面添加保濕成分，能夠一邊為肌膚注入水份，一邊做好防護效果。

曬可皙 極度防禦溫和防曬乳

針對敏感肌膚所設計的防曬乳，不添加香料、色素、礦物油或是酒精，可以達到強力抗汗水的效果，裡面添加50%美容液，在防曬的同時，帶給肌膚保護潤澤，重現年輕緊緻，絕對是容易流汗人的必備救星。

曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露

薰衣草紫色的防曬凝露，擠出雖然是乳液狀的，但是使用起來非常好推勻，也可以達到膚色提亮的效果，讓肌膚呈現出自然的透明感，臉部身體都可以使用，重點是包裝擁有超級漂亮的小美人魚設計，絕對要入手。