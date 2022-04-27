母親節買保養再送護膚療程！小棕瓶買一送一好划算

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

母親節到來，許多品牌都紛紛推出活動，像是跟花藝結合的禮盒，就很受到歡迎，以下就盤點幾家都有推出厲害組合的品牌，身為粉絲不但可以買給媽媽，讓她變漂亮，更是能讓她收得驚喜，當然絕對要入手。

1.伊麗莎白雅頓 幸福花獻禮

只要靠櫃完成肌膚諮詢，即可獲得「仙女水1ml+玫瑰金膠囊2顆」，只要在4月到5月活動期間，消費滿2,000元，內含任一膠囊系列產品或組合（51折以上）就可以免費獲得簡約帆布袋，消費滿6000元就可以獲得母親節限定的幸福花束（送完為止），以及15分鐘仙氣少女肌護膚體驗券

一張。

2.赫蓮娜 奢華旅程高訂花禮X環遊世界精緻小卡

即日起至5月8日，只要購買「黑繃帶修護乳霜」或「5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華」，消費滿額18,000元就送母親節驚喜限定「奢華高訂旅程花禮 X 環遊世界卡片」；上述兩款任一組合再加贈黑繃帶修護乳霜5ml，快趁著母親節帶媽媽到櫃上體驗。

3.DARPHIN 母親節能量花禮

DARPHIN首度於全台7家限定專櫃準備「PINKPOWER粉紅能量鮮花禮」，凡在4月30日至5月1日及5月7日至5月8日，消費滿5,800元，即獲贈粉紅能量提袋及粉紅玫瑰鮮花束一份，幫媽媽呵護肌膚的同時，也讓她擁有滿滿的驚喜。

4.蘭蔻 Happy In Love濃情甜寵愛心禮

蘭蔻自4月29日至5月8日間，於蘭蔻專櫃及官方LINE帳號，推出「濃情甜寵愛心禮盒包裝服務」，消費滿3,000元，即可獲得「皮革愛心隨身鏡」；消費滿6,000元即可享有「愛的宣言禮袋」，不只可訂製愛心金句更能留作紀念相框；消費滿15,000元則可獲得訂製手工巨型玫瑰花的「奢華甜寵愛心玫瑰花禮」。

【同場加映】

雅詩蘭黛於5月1日推出一日限定「棕心好友日」，只要購買「棕心鐵粉日限定組」建議售價11,850元，折扣優惠5,150元，等於購買75ml小棕瓶再拿15MLx5，等於再擁有75ml，小瓶包裝更方便外出使用，史上最優惠43折。