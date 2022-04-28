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GU首度聯名《咒術迴戰》！五條、狗卷一次滿足　Ｑ版睡衣太燒了

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記者王則絲／台北報導

日本動畫《咒術迴戰》日前劇場版電影在台灣上映創下驚人的破2億票房，不論大人、小孩通通被圈粉。近日日系服飾GU便看準《咒術迴戰》的魅力，首次與《咒術迴戰》展開合作推出聯名系列，帶來男、女、童裝和配件，人氣角色包括五條、狗卷⋯⋯都能一次滿足，其中Ｑ版睡衣更是欠敗，系列將於5月20日正式發售。

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU女裝《咒術迴戰》印刷T恤。（圖／品牌提供）

《咒術迴戰》動畫在前兩年就已是相當高人氣的作品，今年劇場版《咒術迴戰0》播出後更是讓人氣攀上巔峰，劇中的每個角色，也都有各自的支持粉絲。GU這回首次找來《咒術迴戰》合作推出聯名系列，以動畫版視覺風格為設計主題，首先看到女裝部分，版型以合身、短版的T恤為主，可以看到運用動畫片尾插畫風格打造的印花，滾邊的可愛設計則特別適合清爽的春夏時節；如果穿出門讓你感到害羞的話，那麼Ｑ版的睡衣系列必入手，上頭可愛的咒骸配上清新的顏色，令人少女心爆棚。

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU女裝《咒術迴戰》家居服組。（圖／品牌提供）

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU男裝《咒術迴戰》印刷T恤。（圖／品牌提供）

男裝T恤部分則是從動畫片頭的超現實主義畫風延伸，比女裝來得更帥氣一些，除了經典的五條悟之外，也能看到反派的兩面宿儺，滿足所有粉絲們的喜好，睡衣的話也是走Ｑ版路線，不過整體比較素，穿了也不會彆扭。另外童裝也推出了帥氣的T恤，可以輕鬆與家人搭乘一套，除了服裝之外，本次配件帶來三款托特包，相當實用。

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU《咒術迴戰》男裝家居服組、內褲。（圖／品牌提供）

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU咒數迴戰聯名。（圖／品牌提供）

▲GU《咒術迴戰》童裝、托特包。（圖／品牌提供）

【更多咒術迴戰聯名】

說到《咒術迴戰》的名氣，連精品也無法抵擋，日前Dolce & Gabbana特別為《咒術迴戰》的主角們設計專屬服裝，並融入D&G的Logo與元素，打造街頭風的率性穿搭，且這些服裝也從二次元化身為真實的三次元單品，但僅在位於日本澀谷區的ZeroBase快閃店有售而已，且期間限定至5月1日。

▲D&G X 咒術。（圖／翻攝自IG）

▲D&G X 咒術。（圖／翻攝自IG）

▲Dolce & Gabbana X 《咒術迴戰》聯名系列。（圖／翻攝自IG@dolcegabbana）

除了服裝之外，粉絲們一定也希望可以把喜歡的角色放在每天都隨身攜帶的手機上，3C周邊品牌Devilcase便有推出《咒術迴戰》聯名系列，不只有每個角色帥氣的專屬款式，也有比較低調的黑白文字、圖騰的款式。

▲咒術迴戰手機殼 。（圖／翻攝自devilcase）

▲咒術迴戰手機殼 。（圖／翻攝自devilcase）

▲3C周邊品牌Devilcase推出《咒術迴戰》聯名手機殼系列。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

GU, 咒術迴戰, 聯名

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