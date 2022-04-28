郭雪芙「浴袍美照」辣秀完美狀態！靠4秘訣維持身材＋透亮肌

▲郭雪芙近日一系列浴袍美照讓網友狂讚。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝郭雪芙IG、品牌提供

近來因夯劇《華燈初上》人氣又再度攀升的郭雪芙，有著精緻甜美臉孔和凹凸有致的好身材，從出道以來就是許多人心中的女神。近日她就在IG上分享了一系列穿著浴袍的性感美照，又純又欲的氛圍搭配無瑕疵透亮好肌膚，讓許多粉絲狂讚「太美了！」除了大方曝光保養愛用品，她更加碼透露自己維持美肌、好身材的秘訣。

▲除了固定運動，她還很重視喝水。

最近忙著拍攝新戲的她，身材管理也沒落下，她就特別分享自己維持最佳狀態的方式：「最近因為拍戲，特別注重飲食方面，維持低碳、多蔬果的習慣。另外，也一直都有做瑜珈、有氧運動，除了維持體態外，也能讓自己長期保持愉快的心情，從內而外散發美麗與正能量。」

她先前也曾透露自己很重視喝水，每天都會喝足2000～2500c.c.，有時候還會在水裡加入檸檬、大黃瓜、薄荷，可以幫助消水腫外，薄荷還可以幫助消化、清熱解暑，正適合夏天。

▲她曾分享，上妝前會先用按摩滾輪搭配精華油來推臉做按摩。



除了穠纖合度的好身材，她彈潤透亮的細緻肌膚也讓人超羨慕，她先前就透露過自己愛用 「小金油」嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G，不僅在家有囤貨好幾罐，連她的化妝師也會隨身必備，妝前保養時幫她使用。

她更分享，「最近拍戲期間工作量較多，肌膚容易出現疲憊、乾燥或缺乏光澤等不穩定狀態，都是靠平衡油找回穩定的膚況，肌膚光澤也會明顯提升，而且平衡油的質地非常水感獨特，當天皮膚較乾時，我也喜歡混合1～2滴進粉底液裡，就能打造出保濕服貼的妝感。」

▲因經常變化髮型，讓她重視頭皮養護。

擁有一頭柔順亮麗秀髮的郭雪芙，因長時間拍戲，經常隨著角色需求變化髮型，也讓她更注重頭皮及髮絲養護，而「髮金瓶」皇家蜂王乳頭皮修護精華就是她近期的新歡。

她分享，自己會在沐浴後濕髮狀態時，滴2～3滴精華到頭皮上，並用指腹簡單按摩，幫助舒緩頭皮緊繃感，「淡淡的蜂蜜甜香，使用過程非常療癒放鬆，每天晚上都很期待這段寵愛自己的時光！」

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