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「高登鐘錶」慶50周年超狂！蕭邦獻愛心紀念錶、錶王PP造專屬座鐘祝壽

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▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Hearts高登鐘錶50周年紀念腕錶，限量50只。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1972年於新加坡成立的高登鐘錶（Cortina），零售版圖從新加坡單店家族企業，擴及馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地開設近50間零售點，並完成先施鐘錶Sincere Watch收購計畫，今年歡慶成立50周年，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、蕭邦（Chopard）、崑崙錶（Corum）、Franck Muller、H. Moser & Cie、TAG Heuer（泰格豪雅）與Blancpain等品牌，都發行限量錶祝賀高登鐘錶。今蕭邦發布1款Happy Hearts與3款Happy Moon特別版紀念腕錶，見證雙方30年的情誼。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Moon高登鐘錶50周年特別版腕錶紅色珍珠母貝面盤款（左），綠色砂金石面盤款。

蕭邦自1992年起與高登鐘錶展開合作，此次特別設計限量50只的Happy Hearts高登鐘錶50周年紀念腕錶，面盤上有5顆滑動鑽石以及1顆心形紅色瑪瑙在其間恣意舞動，期銷售淨收益將全數捐獻給新加坡心臟基金會（Singapore Heart Foundation），作為高登鐘錶回饋社會的一份心意；此外，品牌還設計藍色砂金石、綠色砂金石、紅色珍珠母貝面盤等3款Happy Moon紀念錶，7顆鑽石於立體星座圖紋裝飾的面盤上滑動，搭配雪花鑲嵌美鑽的錶圈，華麗無比，各限量5只，而透明底蓋同樣印有「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」（高登鐘錶50週年，自1972年）字樣。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Moon紀念腕錶的透明底蓋印有「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」紀念字樣。

與高登鐘錶創辦人林廷萬家族有半世紀深厚交情的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）經營者Stern家族，也特別為50周年慶打造獨一無二的Ref. 20145M-001「新加坡天際線」座鐘，以及限量100只的Ref. 5057G-010 Calatrava白金腕錶，表達祝賀之意，足見高登鐘錶於錶界的影響力。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲PP為高登鐘錶50周年慶創作獨一無二的Ref. 20145M-001「新加坡天際線」座鐘。

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關鍵字：

Chopard, 蕭邦, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, 高登鐘錶

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