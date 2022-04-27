以茶入香正夯！diptyque綠茶桂花蠟燭、春茶擴香給你滿滿儀式感

▲清新宜人的茶香在春夏相當受歡迎。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的天氣，就想來杯茶最回甘，而茶不僅能解渴，茶湯的香氣更被運用在香氛上，以茶為底蘊，搭配花果香製成茶香氛，放在室內讓滿室馨香，讓你的居家生活充滿儀式感。

▲diptyque 城市限定香氛蠟燭-上海，190g，2,600元。

diptyque城市限定蠟燭，每年只在限定期間發售，其中上海限定則以優雅的綠茶香氣揉合了誘人的濃郁桂花香，讓茶香中帶著香甜，並伴隨著精緻柔滑的杏仁和奶香，保留著中國傳統，混合花香、香料，成為一杯柔美香醇的茶。

同時燭杯更以深色中國紅漆玻璃，裝飾青花瓷色調的藍色葉片，外盒圖案則以上海湖心亭和九曲橋為靈感，配合燈籠、園林元素凸顯上海特色。

▲去味大師去味大師竹木香（室內擴香）-阿里山金萱，80ml，199元。

去味大師與京盛宇推出二款春茶限定擴香，以清新淡雅的茶香調為基底，添加天然植萃精油及茶葉冷萃精華，茶韻濃郁清香，非常適合春夏季節。

「阿里山金萱」以金萱茶獨有的奶糖香，融合香柚、柑橘清新果香，中後段鈴蘭、麝香，讓整體茶香更有層次感，蜜香貴妃」則是以青心烏龍醇厚蜜香混合荔枝果香及小蒼蘭花香，緩緩帶出清甜茶香。

▲C&F香研所 茶鑲系精油擴香-玫瑰玉露，200ml，990元。

C&F香研所以柔和茶香為底蘊、佐以花香果調及木質調後味，整體層次豐富，成就居家的輕奢儀式感，同時也撫慰紛亂的情緒。

其中玫瑰玉露以日本茶玉露為主角，再以柑橘和蜜瓜製造出前味的甜蜜果香，中味的玫瑰和鈴蘭添加優雅，後味加入檀木增添中性感，以及麝香宛如沐浴後的乾淨氣味，讓整體香氣從甜蜜到清新，散發柔美氣息。

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