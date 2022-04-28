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近17億元天價成交！拍賣史上「最大艷彩藍鑽」8分鐘賣出

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▲▼蘇富比藍鑽 。（圖／公關照）

▲蘇富比昨晚拍賣15.10克拉「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽，以約1,691,420,000元高價成交。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

拍賣史上最大的艷彩藍鑽「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」，昨晚由香港蘇富比（Sotheby’s）進行拍賣，歷經8分鐘的激烈競價後，由蘇富比珠寶鐘錶亞洲區主席于文浩代表的電話客戶以57,471,960美元（約台幣1,691,420,000元）高標下，創下的高價直逼日內佳士得2016年5月以約1,693,512,000元落槌的14.62克拉艷彩藍鑽「The Oppenheimer Blue」的最貴藍鑽紀錄。

▲▼蘇富比藍鑽 。（圖／公關照）

▲15.10克拉長方形階梯式切割「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽，是拍賣史上最碩大的艷彩藍鑽。

▲▼蘇富比藍鑽 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比昨8分鐘拍出「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽。

昨晚於香港蘇富比上拍的「戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」藍鑽，來自一枚於2021年4月在南非庫利南鑽礦（Cullinan Mine）被發現的原石，被切割成15.10克拉長方形階梯式切割艷彩藍色內部無瑕鑽石，是美國寶石學院（GIA）所鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽。

▲▼蘇富比藍鑽 。（圖／公關照）

▲De Beers為得標者打造獨一無二的羽冠造型戒指。（圖／翻攝De Beers IG）

此稀世藍鑽昨晚於香港蘇富比拍賣會經過4名藏家、歷時8分鐘的競標後，以約台幣1,691,420,000元的高價成交，雖未破最貴藍鑽紀錄，但也名列歷史高價鑽石之列，De Beers將為得標者打造獨一無二的羽冠造型戒指。

▲▼蘇富比藍鑽 。（圖／公關照）

▲日內佳士得2016年5月以約1,693,512,000元拍出14.62克拉艷彩藍鑽「The Oppenheimer Blue」，創下藍鑽最高價紀錄。（圖／翻攝佳士得官網）

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 藍鑽

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