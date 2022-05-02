「迷因維尼」回來了！迪士尼聯名西村雄二　奇奇蒂蒂晉升醜可愛教主

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝disney.co.jp

還記得之前超夯的「迷因維尼」嗎？日本人氣插畫家西村雄二再度與迪士尼合作，推出一系列全新周邊，人氣角色小熊維尼、跳跳虎和米奇都被惡搞，換上超級搞笑的表情，不過最讓粉絲眼睛為之一亮的，就是瞪著大眼露齒憨笑的奇奇蒂蒂，除了絨毛玩偶、吊飾外，還有文具、手機周邊、電腦包等，讓荷包守也守不住！

日本人氣插畫家西村雄二去年就曾與迪士尼合作，為小熊維尼繪製搞笑又有創意的表情，時常被網友拿來當作迷因哏圖使用，迪士尼也看準粉絲喜好，再度邀請合作。有別於前次僅推出短袖T恤和馬克杯，這次合作多了許多實用又可愛的商品，包括讓少女心噴發的絨毛娃娃、鑰匙掛飾，實用度超高的便條紙、原子筆，以及出門必備的行動充電器、手機支架、電腦包等，現在就把這些讓人會心一笑的奇怪表情周邊，收藏起來吧。

＃爆擊少女心「絨毛娃娃」

這次合作的必收商品，第一名絕對是換上搞怪迷因表情的絨毛娃娃，將娃娃臉部的範圍變大，並縮小五官比例，傻萌模樣是不是讓人超級心動！其中，維尼一臉偷吃蜂蜜被抓到的醜可愛表情，讓粉絲們都笑掉大牙，米奇則是洋溢著吃飽撐著的幸福表情，不過最吸引人注意的，還是露齒憨笑的奇奇蒂蒂兩兄弟。

另外，迷你「絨毛鑰匙扣」也是必收商品，布魯托和米奇手舞足蹈的動作實在太生動，穿上紫色睡衣的維尼，和最愛睡覺的屹耳非常值得收藏！

喜歡以上幾款搞怪迷因表情絨毛娃娃和鑰匙扣的話，除了找代購購買，也可以到日本迪士尼官網預訂，不過要小心滑著滑著，一不小心就會失心瘋大爆買唷。

＃實用必收「文具組」

無論是原子筆、自動筆、便條紙還是鉛筆盒，只要帶著它們一起上課，光是盯著令人會心一笑的迷因表情，就能愉悅一整天，現在就把它們帶回家，陪你快樂上學去。

＃出門少不了「手機周邊」

現代人總是手機不離身，那麼就絕對少不了行動電源的陪伴，另外，手機支架和保護殼上，奇奇蒂蒂張著水汪汪大眼一臉渴望的表情，真的是太療癒了！

迪士尼不只照顧學生需求，連上班族粉絲都有顧慮到，這款電腦包不只印有可愛的維尼和小豬，實用度也堪稱一絕，採用防潑水物料，除了防撞之外，內層也配備實用隔層，無論上班、上學只要一包就到位。

Grace Gift 迪士尼聯名包

台灣品牌Grace Gift也與迪士尼聯名，推出多款既實用又可愛的外出小包，這款奇奇蒂蒂手提側背帆布包不僅配色超溫柔，就連內袋容量也非常夠用。

▲奇奇蒂蒂手提帆布包。（圖／翻攝Grace Gift官網，下同）

時下最夯的腋下包也必須擁有一個，印滿英文字母設計讓包包充滿活力，搭配皮革米奇配飾，無論穿什麼都超級百搭！