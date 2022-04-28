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凱特王子妃終於捨過季衣　粉絲興奮這套買得到！

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▲▼凱特與安妮公主 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃（右）與安妮公主首度一起執行公務。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃昨首度與姑姑、安妮公主一起執行公務，參觀孕婦與婦女保健機構，兩人均不約而同都以同色系穿搭亮相，71歲的安妮公主以綠松石色外套裙裝搭配同色圍巾；凱特則全身奶油白，身穿要價15,000元的Self-Portrait套裝吸引目光，好消息是這套服裝是當季新裝，終於買得到了。

▲▼凱特與安妮公主 。（圖／路透社）

▲凱特（左）穿15,000元的Self-Portrait奶油白套裝亮相。（圖／路透社）

凱特對於服裝品牌相當執著，多以英國設計師品牌為主，包括為她設計婚紗的Alexander McQueen、Emilia Wickstead、Catherine Walker等都在她的愛牌清單上，而2013年由馬來西亞的設計師Han Chong在倫敦創立的Self-portrait，近來成為她的新歡，被帶著浪漫情懷又強調強悍特質的剪裁細節深深吸引。

昨凱特所穿的奶油白套裝即出自Self-portrait，西裝外套上飾以花形圖案，繫上腰帶展現腰身也顯得更有精神，配上同色的中長裙，俐落且不失女人味，網友開心終於不是買不到的過季款，官網尺寸仍齊全，想模仿她的穿搭終於容易些了。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 安妮公主

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