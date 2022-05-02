曾之喬中空運動服勾「銷魂螞蟻腰」　手比最潮「倒YA」網讚：沒偶包

實習記者施至真／綜合報導

女星曾之喬跨足唱片、戲劇、主持等，並在演藝圈站穩一席之地，個性活潑的她，經常在IG分享日常生活美照及人生反思，真性情也深受不少粉絲愛戴。近日曾之喬在IG上發佈美照，穿著黑色露肚背心搭配白色運動褲，一派輕鬆的穿搭，再比出最流行的「倒YA」手勢，獲得粉絲盛讚：「沒有偶包超可愛！」

▲曾之喬IG美照比出「倒YA」手勢，表示還在練習中。（圖／翻攝IG@chiaochiaotzeng，下同）

在韓國一夕間爆紅後，又流行到台灣的「Gyaru Peace」手勢，不分藝人、民眾全部都在比，就連女星曾之喬都忍不住在限時動態發出手比「倒YA」的美照，並寫下：「還在練反手YA」，照片中穿著黑色露肚背心、白色運動褲、鴨舌帽，並搭配BURBERRY Lola包，隨性輕鬆的穿搭襯托出俏皮可愛的氣息，粉絲盛讚：「沒有偶包超可愛！」、「喬喬居然有在發摟潮流POSE」、「隨手一拍就把公園拍得好時尚」、「反手YA真的好潮」。

▲曾之喬無論比出正YA還是倒YA，都非常可愛。

事實上，曾之喬在4月中就搶先跟風「Gyaru Peace」手勢的美照，同樣是在公園拍攝，只見她以蹲姿搭配開衩長裙，展現細長美腿，不過最吸睛的還是人人都在爭相模仿「倒YA」。

個性活潑的她除了會特別留意潮流POSE，平時拍照也習慣擺出各種不同手勢，使照片更生動活潑，像是雙手比「7」裝可愛、托腮、隨意撥弄頭髮和手拿飲品等等，都是曾之喬常見的拍照姿勢，下次拍照不知道要擺什麼動作的話，除了「倒YA」手勢，也可以參考看看喬喬的貼文，只要把裡面百變的姿勢學起來，你也能拍出同款時尚美照！