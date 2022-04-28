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艾薇兒最新照「裡面沒穿」辣翻！因太凍齡再掀陰謀論：這複製人？

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記者王則絲／台北報導

37歲的加拿大歌手艾薇兒拉維尼（Avril Lavigne）近幾年積極復出，近日她登上《BASIC》雜誌封面人物，畫報陸續釋出，她穿著一身黃色西裝外套，不只「下身失蹤」還「裡面沒穿」，大秀豐滿上圍讓粉絲噴鼻血，且過分凍齡的臉蛋狀態，再次讓網友們掀起了「艾薇兒替身陰謀論」：「這是複製人吧？」

艾薇兒本月初在IG上曬出求婚鑽戒照，證實即將成為人妻，甜蜜的戀情開花結果令粉絲們都替她感到開心，這幾年艾薇兒積極復出，也毫不吝嗇和大家分享近況。

近日艾薇兒登上《BASIC》雜誌封面，她以一身鮮黃色的「中空西裝」造型出鏡，大方展露傲人的上圍，遊走在危險邊緣；接著再換上黑色澎澎裙小禮服，襯托她的龐克搖滾氣質，招牌的濃烈煙燻妝，當然也是不可或缺的要素，不過艾薇兒與20多年前出道的模樣依舊差距不大，畫報中凍齡的臉蛋與狀態再度讓網友們掀起了「替身陰謀論」：「這是複製人吧？」、「艾薇兒怎麼都不會老」、「因為她是機器人吧？」、「幾年前機器人就取代她了啊」、「不老女王。」

艾薇兒曾火紅全球，有些人認為2004年後的艾薇兒長相發生變化，網路上便有流傳一說，認為艾薇兒在18歲後就被另一名女性的替身取代，加上在2013年悄然神隱，約莫五年後才逐漸露面，更加劇謠言轉變，甚至出現「機器人」、「複製人」等更多荒謬的陰謀論，後來她也坦誠是因罹患萊姆病才暫時引退的，但不變的聲線與唱功也讓艾薇兒證明了自己無疑是本尊。而關於這回雜誌畫報的評論，其實網友們也是故意以幽默的方式，在稱讚艾薇兒驚人的凍齡狀態。

關鍵字：

艾薇兒, Avril Lavigne, 複製人, 陰謀論

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