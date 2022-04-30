直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

實習記者施至真／綜合報導

許多在女生認為好看有型的穿搭，在男生眼中卻是有看沒有懂，穿搭類型多元，潮流變化快速是其中一項原因，不過最大的主因還是歸咎於男女眼光大不同。Dcard一名男網友就以此為題，歸納出五種直男看不懂的穿搭單品，甚至喊出「不管多正的女生穿，我都會直接冷掉」。

原PO提到，自己對於穿搭還算是有點研究，但有些潮流單品真的是讓他有看沒有懂，並歸納出五項單品，包括老爹鞋、碎花洋裝、豹紋元素、圓點元素、襪子＋涼鞋等，表示「不管多正的女生穿，我都會直接冷掉」，原PO也提到，以上純粹是他個人看不懂的穿搭，並好奇詢問這些搭配是否有網友很常穿到，文章一出立刻引發網友熱議。

▲挑選適合自己的花紋和衣服剪裁，也能很時尚。（圖／翻攝小紅書@憤怒美智，@NahhhNotYet）

原PO認為老爹鞋很挑人穿，比例不好的話非常顯腿粗，另外像是碎花、圓點元素，實在太挑花色和剪裁，一不小心沒穿好就會變成阿嬤。而近年又開始流行的豹紋元素，若是沒搭配好，很容易會穿出濃厚風塵味，讓他直接冷掉，最後則是日韓超夯的襪子＋涼鞋穿法，也讓原PO覺得好違和。

另外，網友也提到寬褲、落地褲、增高鞋、法式澎袖等，也被歸類在直男無法理解的單品排行榜，不少網友紛紛留言，「老爹鞋和襪子＋涼鞋，真的要腿細的人穿才好看」、「這幾種風格都比較復古，款式和花紋可能要先挑過」、「襪子＋涼鞋，我爸也會這樣穿」、「完蛋我超愛，原PO不懂的這幾樣我全中」，並讓網友喊出「由此可見，很多人覺得好看的審美觀，在許多人眼裡，猶如地球人看外星人。」

▲除了花色和剪裁，妝容搭配也不能少。（圖／翻攝小紅書@梔九月，@唐雯）

事實上，這些流行元素多為明星帶起風潮，然而近年快時尚迅速崛起，不少人為了追求流行，一昧追求跟風，反而不會特別注重單品的版型、品質、花色以及整體造型與自己的適配程度。另外，原PO列出的五項單品，除了剪裁、花紋需要特別挑選之外，整體穿搭造型也要特別搭配過，才能表現出造型完整度，其實只要選擇適合自己的單品，並好好搭配，就能將時尚的態度穿出來。

▲網友認為腿細的人穿這兩種搭配最合適。（圖／翻攝小紅書@菁娃，小小小燕哥）

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