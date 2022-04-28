IWC藍面限量錶有深意　支持體育翻轉弱勢青少年人生

▲IWC柏濤菲諾計時腕錶 39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，205,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）長期支持勞倫斯體育公益基金會，認同「體育具有改變世界的力量」理念，目標終結暴力、歧視與資源不平等，基金會自運作以來迄今有超過 600 萬名兒童與青少年受惠。品牌今年與基金會合作推出第16款聯名錶，發表限量1000只的柏濤菲諾計時腕錶 39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，喚起大眾的關懷。

▲IWC柏濤菲諾計時腕錶 39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，錶背刻有象徵團結平等圖案。

承襲過往傳統，新一代IWC柏濤菲諾計時腕錶 39「勞倫斯體育公益基金會」特別版的面盤顏色，依然採用代表基金會的藍色，錶背刻有IWC年度繪畫比賽的獲勝作品，多隻手交疊象徵團結平等的圖案由15歲的印度籍Jatin Malhan 創作，他在Rurka Kalan青少年足球隊擔任守門員，此限量錶的錶徑39毫米，是男、女都能輕鬆駕馭的款式。

▲蕭邦Happy Hearts高登鐘錶50周年特別版腕錶的銷售淨收益將全數捐給新加坡心臟基金會。（圖／高登鐘錶提供，以下同）

不僅IWC關注公益，蕭邦（Chopard）為慶祝新加坡高登鐘錶創立50周年推出限量50只的Happy Hearts紀念錶，也與慈善活動連結，面盤上有5顆鑽石以及1顆心型紅色瑪瑙恣意滑動，5顆鑽石代表高登鐘錶半世紀的歲月，而紅色瑪瑙愛心則具深刻意涵，因為此錶銷售的淨收益，將全數捐獻給新加坡心臟基金會（Singapore Heart Foundation，簡稱SHF），錶背的透明底蓋印有「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」（高登鐘錶50週年，自1972年）題字以及SHF的心形標誌，見證高登鐘錶回饋社會的心意。

▲蕭邦Happy Hearts高登鐘錶50周年特別版腕錶的透明底蓋印有「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」與SHF心形標誌。

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