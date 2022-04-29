不要被未發生的事所困擾！試著卸下焦慮，才不會錯過現在的快樂

文／女子學

小時候只要大人們問「你的夢想是什麼？」或「長大後想當什麼？」當時的我們會不加思索地回答，還會嘰哩呱啦說個不停，但隨著慢慢長大，對於類似的問題，我們卻支支吾吾，想個半天，也說不出半個答案，或是帶著防備的三緘其口，深怕只要說出些什麼，就會被調侃，由於擔心被傷害，不如笑而不言，甚至裝傻到底，還來得輕鬆。

直視自己的所需所求，也許是要練習的？

▲直視自己的所需所求，也需要練習。（圖／翻攝Pexels，下同）

當遇到問題或事件要處理時，我們常常會不自覺地往壞處去想，也會開始在腦中「預設情境」，然後隨著它的發展，就愈發擔心，怕東怕西的，這樣在還沒有真的去處理時，就先被自己嚇到不行，反而讓問題變得更麻煩。

用生活中最常見也是最難的問題「這餐要吃什麼？」來講就好，每到用餐時間，要吃什麼都要想很久，但是就是無法決定要吃什麼，與此同時，腦中早就飛快地跑出無數個食物，只是我們會開始一個一個去套入預想，最後，好不容易挑出幾個進入決選後，又開始新一輪的預設，「這家沒吃過，若是踩雷或是沒有想像中的好吃……」想到就很悶，於是在這些「如果」之下，花了大把的時間後，還是選了常吃的食物。

我們擔心的事情，大多是因為未知的不確定性所營造出來的情境，曾幾何時，我們已無法如小孩那般直面問題，反倒是將其纏上一個又一個難解的結後，再來煩惱？

不管幾歲都沒差，真的想做就去做

明明知道自己想要的，卻不停地找藉口阻止自己去取得，我們是什麼時候無法正視自己所需所求的呢？是太在意別人的眼光，還是怕做得沒有比別人好？試著放下這些念頭，讓自己順其自然，正如這一刻就只是在呼吸，呼吸前總不會有「我要活著，所以我要呼吸」的想法，畢竟那是與生俱來的自然動作。

每個人都是自己人生的主角，不用去跟別人比較，也不用去質疑他人的價值觀，人人都有適合的生活方式。所以，當找到想做的事情時，不要遲疑就試著去做，只要你願意隨心而走，無論幾歲了，永遠都不嫌晚；對於還沒發生的事情，也不要去預設發展情境，學著等真正遇到困難時再焦慮，面對未知的未來，想太多不會有任何幫助，反倒錯失了現階段該得到的快樂！

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