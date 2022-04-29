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當霸道總裁愛上小職員，《社內相親》完結仍創造滿滿話題

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文／女子學　圖／翻攝《社內相親》劇照

近期韓劇強檔不斷，光是同檔期便有《二十五，二十一》、《婚詞離曲 3》、《氣象廳的人們》等話題作品，其中在台灣收視表現、話題熱度最高的，絕對是由安孝燮、金世正、薛仁雅主演的《社內相親》。《社內相親》改編自同名網路小說、漫畫，講述平凡女孩冒名頂替千金參加相親，意外被社長相中，進而展開一段哭笑不得的浪漫喜劇。

劇中，由「gugudan」主唱、演出《驅魔麵館》的金世正飾演女主角申夏莉，《紅天機》的安孝燮演出「各方面都很優秀」的社長姜泰武，兩人演出霸道總裁戀上平民上班族的情節，雖然故事情節並不新穎，但在金世正逗趣俏皮、安孝燮霸道中帶有可愛，又總能給人心臟爆擊的演出，以及薛仁雅、金旻奎還有眾多配角的優秀點綴，讓總共 12 集的《社內相親》，在滿是歡笑聲中享受甜到心坎裡的戀愛氛圍。

「我對妳的愛，和這張卡有什麼共通之處？就是沒有限度！」

▲《社內相親》。（圖／翻攝《社內相親》劇照）

外型出眾、智商超群的社長姜泰武，追求效率的人生觀導致其雖然各方面都很優秀，但對於談戀愛是絲毫不感興趣；然而，公司會長卻脅迫泰武必須盡速找到妻子，否則將為其安排昏天暗地的相親行程。百般無奈之下，泰武便前往參加與海洋集團千金陳映書的相親飯局，不料映書找來好友申夏莉代為出席，並以一連串的瘋言瘋語嚇退泰武，殊不知這樣不做作的舉止，意外引起社長的興趣。

▲《社內相親》。（圖／翻攝《社內相親》劇照）

《社內相親》之所以能在老梗情節達到網飛收視冠軍，首要關鍵便是能夠確立戲劇定位、拓展收視觀眾，劇中姜泰武為了打造浪漫、體貼的形象，口吐許多尷尬且過於油膩的「土味情話」，在緩慢漸進的感情線中，以穿插許多詼諧笑料的方式，讓劇迷一集接著一集，輕鬆自在的嗑下去。同時，金旻奎與薛仁雅分別演出男、女主角的摯友，兩人在劇中的情侶組合，填補了主角們歡快不合間的空檔，使整部戲都能感受到戀愛的幸福。

所謂優秀的配角決定一部劇的成敗，在《社內相親》尤其明顯。

「夏莉在我眼裡是相當有魅力的人，所以不要隨便定義我的女人夠不夠格。」

▲《社內相親》。（圖／翻攝《社內相親》劇照）

出身平民的夏莉在這門不當戶不對的戀愛關係中，既要承受同儕的忌妒、誹謗，亦要屢遭公司會長的刁難對待，排山倒海的壓力令夏莉多次思考她在這段關係中的定位。幸運的是，儘管泰武在感情這塊顯得相對笨拙，但卻總是義無反顧地支持夏莉，就算受到八方的軟硬勸說，也無法動搖對於夏莉的執著，因為泰武知道，願意為他在雨中擋雨，想方設法保護他的人只有夏莉。

《社內相親》以歡快的氣氛寫出韓國職場文化的上下關係，以及對於辦公室戀情的敏感、排斥，因為 12 集去蕪存菁的規格，僅用輕描淡寫的方式帶過，但卻有助於令觀眾把這看似天方夜譚的情節，帶入到自身的生活經驗，要是沒有情感上的連結或共鳴，想必很難讓這故事甜到劇迷的心坎裡。除此之外，劇情撇開了全由男方守護女方的情節，夏莉為了患有 PTSD 的泰武，用力所能及的方式守護泰武，感情中的互相付出，讓兩人互動中的每個眼神、吻，都能踩在恰到好處的時機上。

全劇迄今已完結，藉著這次的演出，金世正與薛仁雅的人氣有著爆炸性的成長，而男主角安孝燮，更是隨後將出演韓版《想見你》的演出，如果因為這部戲而被安孝燮圈粉的粉絲，想必是絕對不能錯過。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

社內相親, 金世正, 韓劇, NETFLIX, 安孝燮, 愛情, 女子愛分享, 影視娛樂

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