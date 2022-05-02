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愛與恨是一體兩面，《美國女孩》帶你重拾碎裂家庭的溫暖

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文／女子學　圖／翻攝《美國女孩》劇照

去年12月上映的台灣電影《美國女孩》，以平淡溫暖的家庭故事，闡述家人間的愛恨糾葛，結合時事及當下議題，勾起許多台灣 70、80 年代人的時代回憶。

故事背景設定於2003年，籠罩在 SARS 疫情風波下人心惶惶的台灣。原本在美國生活的母女三人，由於母親罹患乳癌，回到台灣與在兩岸奔波的父親一家團圓。隨著生活的劇烈變調、以及母親病情的不穩定，迫使原本應該幸福的團圓，逐漸產生裂痕。

家庭內的癌細胞

▲電影《美國女孩》。（圖／翻攝電影《美國女孩》劇照）

面對母親王莉莉 ( 林嘉欣　飾 ) 罹患乳癌的惶恐及不安，猶如汪洋下的暗礁，使寧靜的海變得危機四伏；即便做了化療，隨時會復發的緊張情緒，讓死亡的恐懼籠罩家庭。從王莉莉開始變得神經質，不斷交代後事，起起伏伏的內外在，猶如黴菌滋生到家人身上，大女兒梁芳儀 ( 方郁婷　飾 ) 一句：「妳得到癌症就像全家人都得了癌症。」，道盡了心中的不快與委屈。

值得一提的是，劇中 SARS 的情景想必勾起許多人的回憶，當時人人自危，也剛好呼籲到當今的COVID疫情，雖然在看的是2003年的故事，但彷彿不謀而合地跟觀影人的當下情形接軌，讓人更加沉浸在疫情恐慌之中。

美國夢的碎裂

▲電影《美國女孩》。（圖／翻攝電影《美國女孩》劇照）

在 2000 年初期，當時不少台灣人都懷抱著美國夢，劇中母女三人也因此到了美國生活，只是因為母親意外罹癌，無法負擔美國醫療費用昂貴的經濟壓力，迫使他們放棄美國夢，回到台灣冰冷的租屋處重新生活。

回到台灣的梁芳儀，由於文化差異及教育體制的不同，在學校及同儕間備受排擠，難以適應的她，渴望回到美國，重回以往脫韁野馬般的自由。令編輯印象深刻的是，在一次離家出走中，她到了一個馬廄，誤以為看見以前在美國騎的馬 Splash，盡力地想給馬戴上轡頭，彷彿這樣就能逃回無憂無慮的美國，但馬兒的死命抗拒，使梁儀芳徹底清醒，明白再也回不去了，內心便慢慢妥協現實的殘酷，選擇不再逃避，勇敢地走下去。

家庭的磨合

▲電影《美國女孩》。（圖／翻攝電影《美國女孩》劇照）

而家庭成員間的衝突及磨合，是這部片的一大看點，沒有煽情的橋段，也沒有曲折的情節，整部戲由「瑣事」來牽動起觀眾的心弦。而其中又以母女兩人的相愛相殺最為深刻。

王莉莉總是說著自己快死了，煩躁的梁芳儀因而產生抗拒，逃避的心理無從宣洩，開始對母親產生口語甚至行為上的暴力。相愛相殺的母女倆也驗證了劇中的一句話，「愛與恨是一體兩面的。」

就像梁芳儀在演講稿上寫著，「我最不想成為的人是我的母親，她的恐懼使我恐懼，她的軟弱使我軟弱。」母親的病情使梁芳儀害怕，甚而憎恨懦弱的母親。但這個恨，蒙蔽了她另一方面對於母親的愛。直到妹妹梁芳安 （林品彤　飾 ）被診斷肺炎時，她才發現，死亡並非遙不可及，便決定勇敢面對、不再逃避，當願意接納母親的恐懼後，也在此刻她終於感受到另一面被埋藏的愛。電影的最後，在母親幫梁儀芳掏耳朵的親密舉動中，象徵兩人終於破冰和解，也更加珍惜彼此。

同為講述母女關係的電影，有別於《瀑布》強烈的情緒宣洩及壓抑的氛圍，《美國女孩》以其平淡瑣碎的生活描述，深深勾住觀眾的心，更巧妙地撥動七、八年級生的時代回憶。

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美國夢, 美國女孩, 電影, 家庭, 母女, 女子愛分享, 影視娛樂

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