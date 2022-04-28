夏天狂出油？皮膚科醫師教「正確控油」5作法　愛喝奶茶要小心

▲皮膚科醫師教正確控油，遠離油臉危機又不傷肌膚。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

記者張毓容／綜合報導

隨著夏天的腳步越來越近，皮脂分泌旺盛的油性肌人是不是已開始煩惱可怕的出油危機？知名皮膚科醫師廖苑利就表示，其實油性肌是很好的膚質，敏感度比較低，也更抗衰老，因皮膚自身分泌的油脂有很不錯的修復成分，能讓肌膚更穩定。但她也理解油皮在夏天的苦，她就特別分享了5個正確控油作法，教你遠離油光滿面的煩惱。

1.暫時去除或吸附多餘皮脂



去除多餘油脂的方法包含洗臉和吸油。洗臉的部分，要適當清潔，建議一天洗臉盡量不要超過2次，且在去除多餘油脂的同時，不能破壞如神經醯胺等結構脂質，洗臉產品要選擇溫和安全的，例如胺基酸洗面乳。

而吸油的部分，可使用吸油面紙或粉餅、蜜粉幫助吸附油脂控油。但要注意，吸油面紙不要太過頻繁使用，每次用不要把臉上油脂完全吸乾，皮膚本身分泌的油脂是有保護作用的，要稍微留一點。

2.減少皮脂合成



外用含維生素B6、外用維A酸、果酸等酸類成分，能一定程度幫助肌膚加強代謝，減少皮脂生成堆積，進而改善一些出油問題。像是持續使用蘋果杏仁酸就有不錯幫助，且能改善油性肌易發的粉刺痘痘問題，廖醫師更推薦，使用酸類保養品是大油皮首選。

3.選擇清爽的保養品



油性肌保養要注重清爽，使用清爽乳液後，不會乾燥的話就不需要再用乳霜；而如果是外油內乾型的肌膚，建議選擇無油配方的乳霜會更合適。

4.健康生活



高GI、高熱量食品都會加劇肌膚出油，若常常吃炸雞、喝奶茶，還喜歡吃蛋糕、下午茶，難怪出油多，建議盡量避免這類食品，就能幫助肌膚維持在好狀態。另外，喜歡熬夜的人也要注意，熬夜不僅會帶來出油、內分泌問題，黑眼圈、衰老、暗黃等問題都會跟著出現，還是要多注意養成健康生活習慣和適當的運動鍛鍊。

5.口服控油



口為維生素B、維A酸有幫助改善出油和抑制皮脂腺增殖，但服用前必須先看醫生，做了相關檢查後，聽取醫師建議把握劑量，切記亂用藥 。

最後，廖醫師也提醒，一味地追求讓油性肌變「乾」是不正確的，只要肌膚狀況健康，油皮、乾皮都是好皮膚。

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