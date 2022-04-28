專訪／仙境般的女裝Crystal Apricot　台灣設計師王彤「做過最少女的夢」

記者鮑璿安／專訪

專訪的那日天氣很炎熱，但一走進Crystal Apricot陳設春夏demure系列的展間，瞬間感到輕鬆明亮起來，幕後推手是台灣設計師王彤（Crystal），她擁有豐富的時尚經歷，在27歲選擇從海外回台創業，將她復古浪漫的老靈魂注入品牌中，這一件件蕾絲洋裝、格紋上衣，對王彤而言是一場「最少女的夢」。

▲王彤在大學時前往紐約就讀帕森設計學院，對時尚擁有極高的敏銳度 。（圖／記者李毓康攝）

王彤在大學時前往紐約就讀帕森設計學院，對時尚擁有極高的敏銳度，又在Armani Group 紐約部門實習累積經驗，「在紐約是工作和生活平衡的，台灣工作比較制式化。」 王彤因此埋下初創業的種子，由於她特別喜歡有年代感的老東西，進而發現到台灣市場很少有高質感的日系復古服裝，「當潮流往復古風前進時，這個需求是存在的。」去年（2021年）她在台創立個人品牌Crystal Apricot，品牌風格在台灣來說非常小眾，透過碎花、雪紡材質營造夢幻感，給予女孩屬於自己的少女時代。

▲王彤從展覽中尋找2022春夏系列靈感。（圖／記者李毓康攝）

其實看到設計師本人就能知道品牌的調性，王彤莫過於Crystal Apricot的最佳代言人， 訪問時她穿著品牌緞面裸色洋裝，輕輕介紹起這一季的靈感，「2019年我看了 《美少女的美術史》展覽，是日本畫、漫畫與新媒體藝術交織而生的敘事空間，捕捉到了少女時代真摯的面貌，發現展覽跟我的品牌調性很接近。」本季蕾絲澎袖上衣，如同雲朵般的白色、深沉的黑色，加上腰間玫瑰緞帶與鏤空效果，完美了春夏的所有想像。

▲Crystal Apricot 濃濃的日系復古風，在台灣市場非常少見。（圖／品牌提供）

「我非常喜愛1980年代中森明菜全盛時期的日系歐式洋裝，格子圓裙、澎澎袖、充滿時光推進的元素。我也收藏李火增攝影集，去分析翻閱日系和風當年在台灣的風華，臉書的一些古寫真社團，古著店等也是我靈感的來源。」 她說道，也因當時在紐約的生活，認識到穿衣其實是沒有框架的，不管甚麼年紀的女生都擁有追求可愛的權利，「我在設計的時候也會考慮到穿衣者的需求，比方說同款式一個顏色繽紛，另一款就會是素色，這樣可以增加客人對品牌的接受度。」

不否認從初創業到真正成為主理人存在困難點，王彤坦言：「學生時期做創作是單純的，到現在需要平衡設計和市場需求，對自己而言也是新的進程，跟品牌一樣，就像是女孩進入社會後更成熟的階段。」

▲Crystal Apricot服飾以實穿為出發點 。（圖／記者李毓康攝）

有客人曾經對她說過，本來不太嘗試台灣設計師品牌，擔心偏向「秀款」不實穿，但是嘗試Crystal Apricot後發現沒有這個問題，這樣的評價讓王彤充滿信心，認為做品牌本來就是希望讓沒有接觸過的客人也能嘗試。未來也計劃讓Crystal Apricot展開聯名，以華麗浪漫的姿態出現在大眾視野中。

設計師王彤小檔案：



▲Crystal Apricot 主理人台灣設計師王彤。（圖／品牌提供）

在台灣、瑞士和紐約長大，2016畢業於紐約帕森設計學院主修女裝設計，曾在紐約Armani Exchange 實習、北美Swarovski紐約部門工作、回台後在夏姿服飾擔任準設計師、以及裕隆旗下嘉裕西服的電商產品管理。

個人品牌名字為 Crystal Apricot，以實穿性的單品增加變化，搭配輕盈色系和印花等細節優雅實穿，勾勒出唯美質感的品牌形象。