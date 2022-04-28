疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

▲適時放鬆身心，休息是為了走更長遠的路。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

5/1勞動節3天連續假期即將到來，你有什麼休息計畫呢？根據勞動部所公布數據顯示，台灣勞工全年工時高達2021個小時，平均退休年齡為63歲，以平均壽命80歲來看，有將近超過1/2的人生都會在工作中忙碌，屈臣氏藥師呼籲廣大勞工族群：好好吃飯、好好休息、好好生活非常重要！

#好好吃飯顧腸胃

不正常的飲食往往成為上班族的常態，胃食道逆流、脹氣、胃痛等腸胃狀況也屢見不鮮。屈臣氏專業藥師提醒，務必要讓自己養成定時、定量的飲食好習慣，並多多攝取水果、蔬菜或纖維質含量較高的食物，若一定要選擇方便快速的代餐，偶爾可選擇穀物棒或乳清蛋白飲等具營養且可增加飽足感的食品，同時也可於日常適時補充益生菌來幫助維持腸道健康。

#好好休息睡好覺

多數上班族待在辦公室的時間很長，活動力不足、太少曬太陽、接收太多藍光刺激，都是造成睡眠品質不佳的可能原因，建議可以「爬樓梯取代搭電梯」、「提前一站下車」等簡單的方式增加每日的活動量，睡前也可做一些拉筋伸展操或熱敷方式放鬆緊繃的肌肉，並減少夜間使用3C產品的時間，減少容易干擾睡眠的因素。

#好好生活放輕鬆

「快樂是健康的良藥」所言不假，根據醫學研究證實，時常保持心情愉悅、身體的免疫力通常也會比較好，努力執行「Work hard, Play hard」，讓生活不再只是被滿滿工作占據，用一些療癒小物或按摩用品適時放鬆吧！