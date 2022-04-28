關穎「別讓錢變遺產，要變喜歡的樣子」　驚人香奈兒古董收藏曝光

▲關穎疊戴多條項鍊，包括香奈兒包造型古董項鍊、挪威品牌Crystal Haze小熊軟糖項鍊。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

關穎熱愛時尚，每回分享的穿搭照都引人矚目，眼尖的網友發現她近日疊戴的金色系飾品，多數是香奈兒（CHANEL）古董作品，她在IG限時動態亮出她的驚人收藏，不少首飾都有20年以上的歷史，她不藏私分享值得信賴的日本與台灣古董精品店網站，讓粉絲有機會上網挖寶。

▲關穎（右）與朋友聚餐，配搭多件香奈兒古董首飾。（圖／翻攝kwanterri IG）

身為精品大戶，關穎眼光獨到，她從珍藏的香奈兒20年以上歷史的古董首飾如雙C Logo項鍊、菱格紋包耳環等，發現早期因鍍有黃金成分，色澤與觸感與當代的設計不太相同，但她認為新品會加入新奇的元素創意，也具收藏價值。

▲關穎收藏古董香奈兒菱格紋包耳環、菱格紋包項鍊、古董錶。（圖／翻攝kwanterri IG）





▲關穎亮出珍藏的香奈兒香水瓶項鍊、串著口紅與粉餅的造型項鍊。（圖／翻攝kwanterri IG）

而關於消費精品的態度，關穎金句連發，她說：「錢就給它花下去，早買早享受，就像大家所說，錢沒有不見，不要讓錢變成遺產，要讓它變成你喜歡的樣子。」雖說如此豁達，但她忍不住仍附上一個鬼臉貼圖，自嘲：「我這個媽媽怎麼一直叫人花錢。」

▲關穎的古董香奈兒首飾多購自日本古董精品店。（圖／翻攝kwanterri IG）

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