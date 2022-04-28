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孫藝真更多「婚紗照」釋出！　復古網紗帽＋一抹甜笑簡直電翻

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記者王則絲／台北報導

韓星孫藝真與玄彬日前舉行婚禮，接著又前往美國度蜜月，夫妻倆到哪都成為目光焦點，足見粉絲對他們的熱愛。在兩人出國遊玩的同時，孫藝真代言的婚紗品牌BRIDE AND YOU陸續釋出了先前拍攝的春夏畫報，只見孫藝真示範了多套輕婚紗、名媛風洋裝，頂著白色網紗帽更是讓優雅氣質傾瀉，一抹甜笑瞬間電翻粉絲！

▲孫藝真 。（圖／翻攝自bride and you）

▲孫藝珍代言婚紗品牌最新形象釋出。（圖／翻攝自BAU by Bride And You，以下同）

孫藝真與玄彬的婚禮低調保密到家，除了官方釋出的極少張婚紗照，粉絲們僅能看著網路上流傳的模糊照片解饞，出發蜜月時雖然大方的讓媒體們拍了不少照片，但整個行程還是十分矜持低調。彷彿是體會到粉絲們許久都苦無美照可以欣賞的心情，孫藝真代言服飾特地釋出了眾多造型美照。

身為婚紗服飾BRIDE AND YOU的代言人，孫藝真於《三十九》劇中不只一次穿著品牌的服裝，這回負責演繹春夏新裝，她一口氣示範了非常多款可作為輕婚紗的小禮服或是千金名媛風格的洋裝。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自bride and you）

▲孫藝真 。（圖／翻攝自bride and you）

孫藝真先是穿上鵝黃色的皺褶洋裝，接著換上水藍色的披肩洋裝以及朱紅色的宮廷袖俐落裙裝，在柔美的色調下，孫藝真過人的氣質發揮得淋漓盡致，其中這套黑色背心裙造型素雅簡約，巧妙露出雙腿增添俏麗感，並戴上一頂復古的白色網紗帽，一抹甜笑瞬間電翻粉絲，大量的新圖讓粉絲們終於如願以償，收藏了更多孫藝真的婚紗美照。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自bride and you）

▲孫藝真 。（圖／翻攝自bride and you）

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孫藝真

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