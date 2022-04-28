確診單日破萬　百貨母親節大餐推外帶快取、外送免運費

▲百貨母親節餐飲外送外帶自取，讓民眾在家安心吃大餐，新光三越信義新天地推WILDWOOD肉食滿貫四人餐，推薦價8,700元。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情發燒，本土確診單日首度攀上萬級，適逢5月初即將迎來母親節，不少民眾以往與家人團圓聚餐計畫，也改到家中進行，百貨業者針對不想外出聚餐的民眾也推出因應之道，遠百、環球購物中心重啟外帶快取服務，讓消費者免進店就能拿餐，SOGO則推出外送滿額現折優惠，新光三越則針對自家skm eats外送服務推不限金額免運。

新光三越

新光三越針對母親節團圓聚餐需求，標榜全台超過250家知名餐飲品牌，透過App訂位外帶免排隊，包括老乾杯、WILDWOOD、名人坊、教父牛排、欣葉台菜、鼎泰豐、橘色涮涮鍋等熱門餐廳也能先預訂，此外也在自家skm eats美食外送服務更號召多家餐廳，5／8前還推出不限金額免運費，包括福里安花神、瓦城及點點心四人套餐等都能直接送到家。

▲點點心四人套餐優惠示意圖，特價1,709元 原價2,010元（台中中港店／台南新天地）。

SOGO台北店

SOGO集結全台多達100家餐廳品牌祭出外送優惠，讓母親節在家吃飯也很可以，5／8前於foodpanda外送平台訂購指定餐廳品牌餐點，享單筆消費滿250元，現折75元優惠，而忠孝館餐廳外帶單筆消費滿3,000元，贈300元餐廳抵用券與康乃馨一朵；復興館餐廳外帶加碼消費滿3,000元送300元品牌優惠券，另外帶餐點本身還有優惠，最高8.5折起；敦化館指定餐廳外帶滿1,000元贈抵用券100元。

▲忠孝館新加坡米其林一星餐廳，莆田四人摘星宴售價2,680元。

遠東百貨

遠東百貨除館內部分餐廳與外送平台合作，針對母親節聚餐需求，也重啟一樓戶外免下車取貨服務「速利便」，消費者可以利用「速利便」提取商品，無需進店就可快速取餐，台中大遠百針對線上購物在5／8前推出超市餐飲（含City’Super）單筆滿3,000送200元電子抵用券、單筆每滿5,000再現折300元，並且在全站消費單筆滿1,000元，還可抽BRUNO多功能蒸氣烤箱。

▲亞都麗緻天香mini上海紅豆鬆糕。

環球購物中心

環球購物中心在全台8間分店，也重啟店外取餐服務，集結超過上百品牌推外帶套餐滿額享8折起優惠，包括瓦城、時時香、華漾、欣葉小聚、TGI FRIDAYS、添好運、了凡、韓虎嘯等，同時還可搭配低門檻滿額贈，刷Global Mall聯名卡消費滿3,000元送200元，同時還推「美食到店取」，在環球Online線上下單、分店到店取，還能享不限金額領券結帳享9折優惠。

▲Global Mal環球Online推Mita Cafe Bistro「四人豪華套餐」，原價4,170元，優惠價2,488元。

▲Global Mall新北中和推欣葉小聚欣葉小聚「6人分享餐」原價4,660元，外帶優惠價3,720元。

微風廣場

微風則針對旗下自有品牌超市Breeze Super，母親節也特別強化食材細項，推出獨家販售的米其林食材，讓在家煮母親節大餐全體加分，包括布封竹地雞、初夏必嚐的黑鮪刺身壽司、寵愛母親牛排組，直接把和牛、牛小排打包帶走。另還有已製作完成的女神維納斯起司拚盤、外帶的尼斯沙拉、檸檬迷迭香烤雞等等，消費者在家就能準備母親節大餐。

▲Breeze Super-女神維納斯起司拼盤，特價1,080元。