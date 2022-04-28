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去怡客咖啡吃彭園功夫菜　招牌「左宗棠雞」一個人吃好吃滿

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▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡店怡客去年開起改造內用餐點計畫，首發與台北湘菜餐廳「彭園」合作，推出兩款限量餐點，不但可以吃到該餐廳經典名菜「左宗棠雞」，還能試一下以咖啡豆創意入菜的「咖啡仔排藜麥飯」，兩款套餐售價均不到300元，從5月至7月限時開賣，闖出連鎖咖啡新風格。

▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／業者提供）▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／業者提供）

連鎖咖啡怡客從去年用聯名元素小試身手，與多品牌包括一之鄉、胡同燒肉等合作，以咖啡門市為銷售通路充實店內商品線，今（4／28）再對外宣布新一波聯名餐點，5／5起於門市推出彭園的經典名菜「左宗棠雞藜麥飯」套餐，主打甜甜酸酸又帶點微辣、加上柔嫩的口感左宗棠雞，在咖啡廳裡就能吃得到，售價270元一個人吃剛剛好。

▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／業者提供）

此外，還有選用怡客咖啡的精選莊園咖啡豆、創意入菜的「咖啡仔排藜麥飯」套餐，有著淡淡的咖啡香，融入於慢火熬煮的排骨中，濃厚清香，另搭配怡客經典藜麥飯與新鮮沙拉碗，嶄新與混搭的特色，適合喜歡嚐鮮的消費者，售價240元。

▲怡客咖啡Ｘ彭園限定聯名。（圖／業者提供）

近期連鎖咖啡星巴克近期也與LINE FRIENDS聯名，針對4月份世界地球日推出多款限量商品，本次商品以熊大BROWN為主角，將其伴著地球喝一杯星巴克的可愛模樣，感覺是黏在熊大背上也是一種萌喔，其產品包括不鏽鋼杯與單杯提袋等「重複使用」的生活器具。

▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）

此外，一向熱銷的「提袋」品項，為呼應此次世界地球日聯名商品系列的主題氛圍，本次採用杜邦紙材質設計，更首度推出了鑰匙圈與多功能包，號召大家以此系列商品一起共愛環境，把環保時時放在心裡。

▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）

▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）

▲LINE FRIENDS聯名商品。（圖／飛利浦、星巴克提供）

配件品牌CASETiFY近期推出以電影海報和經典銀河系元素為創作「原力」的聯名系列，預計將於5／4正式發售，與粉絲一同歡慶星際大戰日。該系列靈感源自《星際大戰正傳三部曲》等經典電影海報，包含以銀河帝國超級武器、死星、路克・天行者的家鄉塔圖因星球上雙日落等元素，與品牌強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼以及防摔竹纖維手機殼結合，其中塔圖因雙日落設計將於聯名系列正式發售後首兩週於 CASETiFY Co-Lab app 獨家販售。

▲CASETiFY與星戰聯名配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY與星戰聯名配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY與星戰聯名配件。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY與星戰聯名配件。（圖／品牌提供）

關鍵字：

怡客, 彭園, 左宗棠雞, 聯名, 星巴克

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