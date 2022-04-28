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5款最新話題潔顏品！RMK粉紅皂霜、日本超夯木瓜酵素粉來台

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記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

你可以一天不化妝，但不能一天不洗臉！做好清潔是養成好肌膚最基本的一步，臉沒洗乾淨，後續保養再高級，護膚效果都大打折扣。想要洗好臉，就需要一款好用又適合自己的潔顏產品，以下盤點5款最新話題洗面乳、洗顏粉，不僅口碑好，有些還有高顏值或療癒香氣。

▲▼ 潔顏新品。（圖／品牌提供）

▲RMK 粉紅泥膜皂霜，120g，NT$1,100。

添加日本愛媛縣產的粉紅礦泥，能打造出濃密又充滿彈力感的泡沫，減輕造成肌膚負擔的摩擦，且能吸附老廢角質、毛孔髒污，徹底帶走髒污的同時呵護肌膚，讓洗後肌膚保有必要的水分，讓肌膚清透明亮、保有彈潤感。

▲▼ 潔顏新品。（圖／品牌提供）

▲KANEBO suisai 淨透酵素粉N（櫻花蜜桃香），0.4g X 32顆，NT$680。

受到許多人喜愛、長年熱賣的佳麗寶suisai酵素洗顏粉，每次推出新款都會掀起一波搶購潮，這次推出全新限定版「櫻花蜜桃香」，能溫和清除黑頭粉刺、角栓和多餘皮脂、老廢角質的酵素粉，變成櫻花花瓣的淡粉色，更有著揉合櫻花、茉莉、椰子、蜜桃、木香的香氣。

▲▼ 潔顏新品 。（圖／品牌提供）

▲自然美瑞昇 超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，NT$1,380。

超細緻胺基酸淨潤潔面乳擁有獨家95%潔淨胺基酸配方，不添加皂鹼，搭配微米緻密泡沫技術和蘆薈、小黃瓜萃取等保濕成分，不僅能溫和清潔肌膚，也能深入毛孔中和多餘皮脂，同時保護皮脂膜並保濕、舒緩肌膚，不論是痘痘肌、乾性肌或敏感肌都能使用。

▲▼ 潔顏新品 。（圖／品牌提供）

▲Papawash木瓜酵素潔顏粉，260ml，NT$655。

日本熱銷37年、銷售突破千萬瓶的Papawash木瓜酵素潔顏粉終於正式登台！以萃取100%天然木瓜酵素為主原料，能溫和洗去老廢角質，深入毛孔去除多餘油脂及髒污，不帶走肌膚原有水分。針對不同膚質，共引進經典型、透白型、保濕型、溫和無香型等4款木瓜酵素潔顏粉。

▲▼ 潔顏新品。（圖／品牌提供）

▲唯有機 橙花保濕柔嫩潔顏慕斯，150ml，NT$1,080。

含99％天然成分及20%有機植萃，以極溫和的甜菜鹼、椰油萃取等植物性成分打造高效清潔力，可有效清除肌膚髒污及殘妝，融合保濕滋養的甜杏仁油及有機蘆薈，軟化角質同時維持肌膚水分，特別適合敏感性肌膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 潔顏, 潔顏粉, 酵素, 洗面乳

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