fb ig video ETtoday search mobile

今夏「糖果色系」鞋包是王道！小資女必敗小CK、D+AF單品搜羅

>

記者王則絲／綜合報導

天氣越來越熱，很快的就能感受夏日豔陽的威力，同時，女孩們身上的鞋、包與配件也該跟著換季了，今夏「糖果色系」可說是不敗元素，怎麼搭都時髦，包括小資女孩們最愛的CHARLES & KEITH、D+AF⋯⋯近期都搶著推出眾多繽紛色調的單品，趁著此時入手還能搭上母親節優惠，更是多了個能拉著媽媽逛街的理由。

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲飾品設計師Tsumire與女兒Ivy示範的母女配件穿搭。（圖／品牌提供）

【CHARLES & KEITH】

CHARLES & KEITH（簡稱小CK）近期推出許多鮮豔色彩的單品，像是飾品設計師Tsumire與女兒Ivy示範的母女穿搭中，拎上的串珠水桶包和涼鞋，都推出了相當多彩而舒爽的顏色選擇，時髦設計的串珠手袋帶來清涼米白色、焦糖色以及抹茶色，涼鞋也有多種顏色包括寶藍色、草綠色⋯⋯像是糖果一樣，每一款都亮眼奪目。

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲小CK春夏新包款，Aviary 串珠水桶包1990元 。（圖／品牌提供）

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲Electra 套趾高跟涼鞋 2190元、Alma 繩結夾腳涼鞋 1890元、一字細帶低跟拖鞋 1790元、挖空帶粗跟涼鞋 1790元。（圖／品牌提供）

【D+AF】

平價鞋履D+AF是小資女孩們的鞋櫃，比起飽和度的鮮亮顏色，D+AF以淡雅的冰淇淋色作為今夏主色調，包括明星商品雲朵抓皺低跟涼鞋、後空樂福鞋、後空中跟鞋⋯⋯都灌注了優雅的淡色調，且後空設計又能緩和夏日悶熱的感受，為慶祝母親節，D+AF於5／3～5／4還舉辦了全館5折起的優惠活動。

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲D+AF雲朵抓皺低跟涼鞋、大方釦中跟樂福鞋、素面V口後空中跟鞋。（圖／品牌提供）

【SAMO ONDOH】

去年才引進台灣的韓國設計師品牌SAMO ONDOH，透過眾多女星的帶貨，在短時間內累積了高人氣，今年夏季延續鮮豔色彩的主調，特別替泫雅愛用的Bbul Bag牛角包型，推出了台灣限定獨賣的「赤茶橘色」，此為SAMO ONDOH首次在海外推出限定色。

▲SAMO。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH Bbul Bag 台灣限定色赤茶橘 4,170元。（圖／品牌提供）

原先熱銷的雲朵包系列Flap Mug Bag也新增夏日新色，有棉花糖藍和萊姆黃色，帶給人十分清爽又療癒的空氣感氛圍。另外，任買兩個包也能享有母親節優惠95折。

▲夏季糖果色系鞋包。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH Flap Mug Bag S 3,730元。（圖／品牌提供）

►UNIQLO「超好穿內衣」母親節必囤貨　GU多色褲日妞搶入手

關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, D+AF, SAMO ONDOH, 母親節, 夏季, 糖果色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢

網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢

「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

外表難親近，其實人超好星座Top 3 ！　冠軍對知己掏心掏肺都不怕

外表難親近，其實人超好星座Top 3 ！　冠軍對知己掏心掏肺都不怕

3大星座男「認證必嫁」！第一名天生妻奴命，把老婆的話當聖旨 孫藝真就愛這一味！玄彬私下靠3樣「基本單品」晉升行走費洛蒙 SK-II最新品牌大使三吉彩花登場！全新《PITERA™ ＆ Me》保養影片分享真實的肌膚轉變 摩納哥王子參加的晚宴曝光！王妃鏤空禮服秀好身材　餐桌佈置絕美 第一眼先看到火、手還是刀？超準心測探究你的內心人格 緋紅女巫「梳油頭」霸氣美翻　奇異博士不讓了！西裝配球鞋耍帥 郭雪芙「浴袍美照」辣秀完美狀態！靠4秘訣維持身材＋透亮肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面