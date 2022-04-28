今夏「糖果色系」鞋包是王道！小資女必敗小CK、D+AF單品搜羅

記者王則絲／綜合報導

天氣越來越熱，很快的就能感受夏日豔陽的威力，同時，女孩們身上的鞋、包與配件也該跟著換季了，今夏「糖果色系」可說是不敗元素，怎麼搭都時髦，包括小資女孩們最愛的CHARLES & KEITH、D+AF⋯⋯近期都搶著推出眾多繽紛色調的單品，趁著此時入手還能搭上母親節優惠，更是多了個能拉著媽媽逛街的理由。

▲飾品設計師Tsumire與女兒Ivy示範的母女配件穿搭。（圖／品牌提供）



【CHARLES & KEITH】

CHARLES & KEITH（簡稱小CK）近期推出許多鮮豔色彩的單品，像是飾品設計師Tsumire與女兒Ivy示範的母女穿搭中，拎上的串珠水桶包和涼鞋，都推出了相當多彩而舒爽的顏色選擇，時髦設計的串珠手袋帶來清涼米白色、焦糖色以及抹茶色，涼鞋也有多種顏色包括寶藍色、草綠色⋯⋯像是糖果一樣，每一款都亮眼奪目。

▲小CK春夏新包款，Aviary 串珠水桶包1990元 。（圖／品牌提供）



▲Electra 套趾高跟涼鞋 2190元、Alma 繩結夾腳涼鞋 1890元、一字細帶低跟拖鞋 1790元、挖空帶粗跟涼鞋 1790元。（圖／品牌提供）



【D+AF】

平價鞋履D+AF是小資女孩們的鞋櫃，比起飽和度的鮮亮顏色，D+AF以淡雅的冰淇淋色作為今夏主色調，包括明星商品雲朵抓皺低跟涼鞋、後空樂福鞋、後空中跟鞋⋯⋯都灌注了優雅的淡色調，且後空設計又能緩和夏日悶熱的感受，為慶祝母親節，D+AF於5／3～5／4還舉辦了全館5折起的優惠活動。

▲D+AF雲朵抓皺低跟涼鞋、大方釦中跟樂福鞋、素面V口後空中跟鞋。（圖／品牌提供）

【SAMO ONDOH】

去年才引進台灣的韓國設計師品牌SAMO ONDOH，透過眾多女星的帶貨，在短時間內累積了高人氣，今年夏季延續鮮豔色彩的主調，特別替泫雅愛用的Bbul Bag牛角包型，推出了台灣限定獨賣的「赤茶橘色」，此為SAMO ONDOH首次在海外推出限定色。

▲SAMO ONDOH Bbul Bag 台灣限定色赤茶橘 4,170元。（圖／品牌提供）

原先熱銷的雲朵包系列Flap Mug Bag也新增夏日新色，有棉花糖藍和萊姆黃色，帶給人十分清爽又療癒的空氣感氛圍。另外，任買兩個包也能享有母親節優惠95折。

▲SAMO ONDOH Flap Mug Bag S 3,730元。（圖／品牌提供）

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