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IKEA超欠收購物小禮又來了　立體鯊鯊悠遊卡、小熊酒精瓶豪可愛

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記者蔡惠如／綜合報導

IKEA最近又要放火了，整個5月將推出集點活動，推出3款只送不賣的集點禮向大家招手，包括超級熱賣回購不斷的購物袋縮小版，還有當家熱門網紅鯊鯊悠遊卡（請注意是立體的喔！），另外還有已經默默培養出眾多粉絲、超可愛的IKEA小熊酒精噴霧罐，還好「不限金額」消費就能有1點，準備5月開始收服大家啦！

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

IKEA針對會員又推新活動，從5／1至7／31期間，只要加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡參加集點活動，每天「不限金額消費」可獲得1點，3款限量萌禮全部很有看頭，包含集滿2點就能兌換的「IKEA黃色購物袋造型零錢包」，將經典IKEA購物袋縮小，搭配藍黃配色與IKEA標誌刺繡提把，並有貼心吊鍊設計掛在包包或上當小掛飾，裏面除了放零錢，放容易找不到的首飾等也很好用。

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

而集滿3點則能換到造型零錢包，加上因疫情特別設計的「IKEA獨家設計卡片噴霧瓶」，噴霧瓶上印有可愛有活力的IKEA人氣小熊，還有掛鉤設計方便隨身攜帶，想到時噴一噴，清潔雙手好容易。集滿5點就能將全3款萌禮一起帶回家，除了上述2款之外，人氣BLÅHAJ鯊魚等比縮小的「IKEA獨家設計3D立體鯊魚悠遊卡」也能GET！

▲IKEA鯊鯊悠遊卡 。（圖／業者提供）

新光三越近期舉行母親節檔期優惠，也主打skm points集點換好禮活動，從4／21至5／31期間APP點數專區推出LE CREUSET精品廚具點數換，只要2000點起或扣30點並加價購就能換到LE CREUSET廚具，包括鍋鏟、餐具、隔熱墊、馬克杯與鑄鐵煎盤通通有。

另外從4／21至5／8期間，在新光三越APP扣20點也可抽獎，有價值34,000元的谷關虹夕諾雅七夕住宿券，以及台中中港店推出扣100點可抽價值109.9萬元的TOYOTA RAV4 hybrid尊爵款等你拼手氣！

▲新光三越母親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、新光三越提供）

關鍵字：

IKEA, 集點, 鯊鯊, 新光三越

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