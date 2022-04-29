確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要

▲每天吃好吃飽，盡量以原型食物為主。（圖／Pexels、翻攝自FB/營養師高敏敏）

記者曾怡嘉／台北報導

每日確診人數屢破新高，輕症在家除了休息吃藥之外，飲食方面更要悉心留意，營養師高敏敏分享居家照護飲食對策，掌握高熱量、高蛋白、充足水分攝取，營養照護絕對是戰勝病毒和癒後健康的關鍵。

#增加熱量攝取

營養師高敏敏指出，增加熱量攝取才能對抗體內耗損，染疫後不管是體力和心力都大傷，身體在高壓下，能量代謝需求會大大提升，飲食建議如下：

1. 每日可+250~500大卡：

以新鮮原型食物為主，增加熱量對抗耗損。

2.少量多餐進食：

就算不餓或食慾減退，也務必確保熱量足夠，減少對本體的耗損。

3.提高能量密度進食：

可透過油脂食物的攝取，提高能量進食，像是吃酪梨、喝堅果飲、堅果棒等。

4.必要時可補充營養保健食品

維生素B群能幫助減輕疲憊感、維生素 C 則能強化呼吸道黏膜修復。

#補充蛋白質營養

增加蛋白質攝取，能避免肌肉流失耗損，增加癒後的恢復力，高敏敏表示，

足夠的蛋白質是肺上皮細胞、上呼吸道黏膜細胞修補的關鍵原料，畢竟病毒觸發體內的免疫系統，產生發炎因子破壞力驚人，會引起身體發炎。

1.正常成人蛋白質需求約每公斤體重0.8~1.2g/日：

三根手指頭大小厚度的肉，約提供7g蛋白質。

2. 以原型優質蛋白為主：

吃豆製品、魚、蛋、肉，避免加工肉製品。

3. 可自製奶昔：

利用豆漿、牛奶、優格搭配香蕉、堅果，製作高蛋白高能量奶昔。

4.必要時可食用高蛋白質飲品：

吃不下或必要時，可利用高蛋白飲或配方營養品補充營養。

#確保水份攝取充足

適量補充水分可避免確診後症狀加劇，發燒、流汗都會增加身體水分流失。

1.小口少量 多次喝水：

增加身體水分吸收利用，避免缺水或痰越來越濃稠。

2.可自製水果水：

避免味覺疲勞，可把新鮮水果加進白開水中，刺激喝水慾望、增加飲水量及維生素攝取。其實維生素 C 也是會隨著壓力流失的營養素，不妨在家準備維生素 C 發泡錠加水一起補充。

3.必要時可喝電解質飲料：

視情況補充發燒、流汗時流失的電解質，避免電解質失衡，部分患者會出現腹瀉問題，易造成水分、電解質流失，若電解質不平衡，會伴隨肌肉痛、抽筋、肌無力。

4.盡可能維持體重：

體重是反應身體水分維持、營養狀態很直接的指標。