超模分享7分鐘「瘦手臂運動」！超簡單動作跟著練蝴蝶袖、副乳都掰掰

▲超模傳授7分鐘「瘦手臂運動」。（圖／翻攝自IG@ninadapper）



記者王則絲／綜合報導

近日已經能明顯感受到轉熱的天氣，很快就要到了穿無袖服裝的季節了，不過放縱了一整個秋冬，你的手臂是否需要重新鍛鍊一下了呢？光是透過飲食的減重，是很難局部瘦身的，想雕塑局部線條就必須靠運動，一位超模Nina Dapper便分享了一組針對手臂部位的伸展操，一天只要7分鐘，蝴蝶袖、副乳⋯⋯問題都能在一週獲得一定成效。

超模Nina Dapper的7分鐘「瘦手臂運動」，以下一起來看看：

1. 站姿挺直，向兩側平舉雙手呈180度，向前畫圈30秒，接著向後畫圈30秒。

2. 同樣向兩側平舉雙手，再往上舉，進行向上開合，重複動作30秒。

3. 與上個動作同個道理，轉化成向前方開合，重複動作30秒。

4. 將手肘向上彎成90度，進行動作3的開合動作30秒。

5. 維持手肘90度，雙手於眼前併攏，並向上伸展（手肘不可分開的程度），重複30秒。

6. 回到動作1，平舉雙手前、後繞圈，各30秒。

7. 向兩側舉雙手，做出波浪的動作，同時訓練手腕與手臂，30秒。

8. 向兩側舉雙手，手掌向下，做出如同飛舞的動作，向上伸展，30秒。

9. 同動作8的概念，改為向胸前伸展，向游泳一樣把水往中間聚集的感覺，30秒。

10. 接著雙手比出一個大圓形，由身前舉到頭頂，重複30秒。

11. 將比著大圓形的手臂往兩側撐開、再聚攏，重複30秒。

12. 回到動作7，做個舒緩，30秒。

13. 接著再重複動作5，做個加強！30秒。

最後別忘了舒緩一下筋骨，才不會導致嚴重痠痛而影響到生活喔。