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超模分享7分鐘「瘦手臂運動」！超簡單動作跟著練蝴蝶袖、副乳都掰掰

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▲瘦手臂動作 。（圖／翻攝自IG）

▲超模傳授7分鐘「瘦手臂運動」。（圖／翻攝自IG@ninadapper）

記者王則絲／綜合報導

近日已經能明顯感受到轉熱的天氣，很快就要到了穿無袖服裝的季節了，不過放縱了一整個秋冬，你的手臂是否需要重新鍛鍊一下了呢？光是透過飲食的減重，是很難局部瘦身的，想雕塑局部線條就必須靠運動，一位超模Nina Dapper便分享了一組針對手臂部位的伸展操，一天只要7分鐘，蝴蝶袖、副乳⋯⋯問題都能在一週獲得一定成效。

超模Nina Dapper的7分鐘「瘦手臂運動」，以下一起來看看：

1. 站姿挺直，向兩側平舉雙手呈180度，向前畫圈30秒，接著向後畫圈30秒。

2. 同樣向兩側平舉雙手，再往上舉，進行向上開合，重複動作30秒。

3. 與上個動作同個道理，轉化成向前方開合，重複動作30秒。

4. 將手肘向上彎成90度，進行動作3的開合動作30秒。

5. 維持手肘90度，雙手於眼前併攏，並向上伸展（手肘不可分開的程度），重複30秒。

6. 回到動作1，平舉雙手前、後繞圈，各30秒。

7. 向兩側舉雙手，做出波浪的動作，同時訓練手腕與手臂，30秒。

8. 向兩側舉雙手，手掌向下，做出如同飛舞的動作，向上伸展，30秒。

9. 同動作8的概念，改為向胸前伸展，向游泳一樣把水往中間聚集的感覺，30秒。

10. 接著雙手比出一個大圓形，由身前舉到頭頂，重複30秒。

11. 將比著大圓形的手臂往兩側撐開、再聚攏，重複30秒。

12. 回到動作7，做個舒緩，30秒。

13. 接著再重複動作5，做個加強！30秒。

最後別忘了舒緩一下筋骨，才不會導致嚴重痠痛而影響到生活喔。

關鍵字：

瘦手臂運動, 蝴蝶袖

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