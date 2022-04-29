fb ig video ETtoday search mobile

白髮狂冒又掉髮？營養師曝6種「養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

>

▲▼營養師曝6種頭髮最喜歡的營養素。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲多補充頭髮頭皮所需營養素，預防掉髮、白髮還能養出健康好髮質。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@emisuzuki_official

現代人工作生活忙碌、壓力大，加上飲食、作息習慣改變，不少人都有掉髮問題，甚至年紀輕輕就開始冒白髮，髮質也乾枯、易斷。營養師古傳玲就分享6種「養髮食物」，富含養護頭皮、頭髮的必須營養素，多多攝取幫助改善和預防掉髮、白髮問題，還能讓髮質變得強健、有光澤。

1.富含鐵的食物

缺鐵嚴重到貧血就會導致脫髮。可多吃牛肉、羊肉等紅肉、貝殼類海鮮、動物肝臟或鴨血等富含鐵的食物。

▲▼營養師曝6種頭髮最喜歡的營養素。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.富含鋅的食物

缺乏鋅會使頭髮乾燥變脆、失去光澤，嚴重缺鋅也會導致脫髮。可多攝取紅肉、貝殼類海鮮和堅果等富含鋅的食物來補充。

▲▼營養師曝6種頭髮最喜歡的營養素。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.富含銅的食物

缺銅會影響黑色素形成，使頭髮容易發白。可多吃像是貝殼類海產和堅果等富含銅的食物來補充。

4.富含維生素A的食物

缺乏維生素A會導致皮脂腺萎縮，使頭髮變得乾燥。想補充維生素A，建議每天多吃深綠色和橘黃色的蔬菜，這些食物富含的β-胡蘿蔔素可以在體內轉化成維生素A。

另外，像是豬肝動物肝臟也富含維生素A，建議每月吃2～3次，每次吃手掌大小份量。

▲▼營養師曝6種頭髮最喜歡的營養素。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

5.富含蛋白質的食物

頭髮主要由角蛋白構成，缺乏蛋白質會導致頭髮變細、變脆，容易斷也容易掉髮，還可能導致頭髮顏色變淺，甚至變白。想補充蛋白質建議每天吃1顆雞蛋，喝1～2杯牛奶，吃80～150g肉類，100g豆腐或50g豆腐皮。

6.富含必須脂肪酸的食物

必須脂肪酸包含亞油酸和α-亞麻酸，缺乏這兩種必須脂肪酸會導致頭髮顏色變淺，甚至脫髮。一般來說，亞油酸不容易缺，但很容易缺乏α-亞麻酸，建議家中烹調油可增加富含α-亞麻酸的亞麻籽油、紫蘇油，也可以直接用來做涼拌菜。

最後營養師也提醒，除了受到以上營養素影響，壓力大、操心多或睡不好也會影響頭髮健康，嚴重的話也會導致掉髮，所以平時多放鬆心情、充足睡眠也很重要。

►頭皮老化小心落髮跟著來！專家教抗老3步驟　洗髮前+1步很有用

►水果飯前吃才對？營養師曝5類人「水果正確吃法」　胃不好注意1關鍵

►別再餓肚子！營養師教「減肥一定瘦」3大原則：多吃肉才對

關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 白髮, 防脫, 生髮, 養髮, 頭皮, 頭髮, 護理, 保養, 食物, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

「死侍老婆」踩場超模生日趴！　超火辣迷你裙搶走壽星風采

確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要

確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要

網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢

網跪求出道！小S二女兒 Lily 逆天長腿+A4腰，氣到媽媽想飛踢

孫藝真更多「婚紗照」釋出！　復古網紗帽＋一抹甜笑簡直電翻 放假宅家是浪費時間？網一面倒「4項清單」做到就不算廢 第一眼先看到鯊魚還是腳？超準心理測驗探究你的內心世界 外表難親近，其實人超好星座Top 3 ！　冠軍對知己掏心掏肺都不怕 探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜 5款最新話題潔顏品！RMK粉紅皂霜、日本超夯木瓜酵素粉來台 孫藝真就愛這一味！玄彬私下靠3樣「基本單品」晉升行走費洛蒙

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面