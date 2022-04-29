白髮狂冒又掉髮？營養師曝6種「養髮食物」　改善乾枯易斷變柔順

▲多補充頭髮頭皮所需營養素，預防掉髮、白髮還能養出健康好髮質。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@emisuzuki_official

現代人工作生活忙碌、壓力大，加上飲食、作息習慣改變，不少人都有掉髮問題，甚至年紀輕輕就開始冒白髮，髮質也乾枯、易斷。營養師古傳玲就分享6種「養髮食物」，富含養護頭皮、頭髮的必須營養素，多多攝取幫助改善和預防掉髮、白髮問題，還能讓髮質變得強健、有光澤。

1.富含鐵的食物



缺鐵嚴重到貧血就會導致脫髮。可多吃牛肉、羊肉等紅肉、貝殼類海鮮、動物肝臟或鴨血等富含鐵的食物。

2.富含鋅的食物



缺乏鋅會使頭髮乾燥變脆、失去光澤，嚴重缺鋅也會導致脫髮。可多攝取紅肉、貝殼類海鮮和堅果等富含鋅的食物來補充。

3.富含銅的食物



缺銅會影響黑色素形成，使頭髮容易發白。可多吃像是貝殼類海產和堅果等富含銅的食物來補充。

4.富含維生素A的食物

缺乏維生素A會導致皮脂腺萎縮，使頭髮變得乾燥。想補充維生素A，建議每天多吃深綠色和橘黃色的蔬菜，這些食物富含的β-胡蘿蔔素可以在體內轉化成維生素A。

另外，像是豬肝動物肝臟也富含維生素A，建議每月吃2～3次，每次吃手掌大小份量。

5.富含蛋白質的食物



頭髮主要由角蛋白構成，缺乏蛋白質會導致頭髮變細、變脆，容易斷也容易掉髮，還可能導致頭髮顏色變淺，甚至變白。想補充蛋白質建議每天吃1顆雞蛋，喝1～2杯牛奶，吃80～150g肉類，100g豆腐或50g豆腐皮。

6.富含必須脂肪酸的食物



必須脂肪酸包含亞油酸和α-亞麻酸，缺乏這兩種必須脂肪酸會導致頭髮顏色變淺，甚至脫髮。一般來說，亞油酸不容易缺，但很容易缺乏α-亞麻酸，建議家中烹調油可增加富含α-亞麻酸的亞麻籽油、紫蘇油，也可以直接用來做涼拌菜。

最後營養師也提醒，除了受到以上營養素影響，壓力大、操心多或睡不好也會影響頭髮健康，嚴重的話也會導致掉髮，所以平時多放鬆心情、充足睡眠也很重要。

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