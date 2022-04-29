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超簡單！教練教你5組「居家增肌菜單」，免疫力大躍進

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▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲運動讓你提升免疫力。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

全台一日確診人數已突破萬人大關，除了做好防護，學習共存之外，民眾還能做什麼？近來德國最新研究發現，肌肉鍛鍊對於身體免疫力提升有重大幫助，NISOROFIT 傳授5組居家增肌免疫菜單，教你從身體最大肌群訓練，不出門也能持續增肌塑身、提升自我保護力。

#臀部訓練

臀部肌肉是人體最大的肌群，從臀部開始訓練也能幫助快速提高體溫、加強燃脂效率。NISORO 教練建議

▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲單腳臀推x 4組為一循環，每組12-15下。

▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲跪姿臀推x 4組為一循環，每組 12 -15下。

以上兩組臀推動作能有效訓練到臀大肌，且因單獨使用臀大肌收縮，而非只訓練到局部梨狀肌，更能完整訓練到臀大肌，避免日常生活中過度使用腰部的力量，造成腰部痠痛等問題。


#臀腿訓練

▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲徒手深蹲 （圖中示範使用 NIHT翹臀帶）x 4組為一循環，每組 12-15下。

此動作同時運用了臀部、腿部的肌肉，訓練腿部股四頭肌，臀大肌也會參與作動，能有效改善下半身線條，達到提臀、緊實腿部的效果。

#背部訓練

▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲彈力繩坐姿划船（建議搭配阻力帶）x 4組為一循環，每組 12-15 下。

此動作可訓練到背部梨形肌群及二頭肌、三角肌後束，能幫助校正駝背及圓肩問題，同時改善肩頸痠痛的困擾。

#胸部訓練

▲▼防疫運動菜單。（圖／品牌提供）

▲半程伏地挺身x 4組為一循環，每組 12-15下。

此動作能有效強化胸大肌，打造「天然胸墊」，使胸部線條更加優美，上胸較薄的女孩們也能藉此改善胸型；另外，這個動作同時也運用到三頭肌作為輔助，因此也能幫助預防掰掰袖。

►確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要

關鍵字：

教練, 運動, 肌肉訓練, 免疫力

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