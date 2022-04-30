營養師曝「幫孩童增強抵抗力」8秘訣！　4大NG飲食要避免

▲營養師教防護懶人包，幫助孩童提升免疫力。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

本土疫情持續升溫，不少學校、幼兒園都停課，許多爸媽工作、顧小孩兩頭燒，但最擔心的還是目前孩童還沒打疫苗，該如何幫孩童做好居家防疫、提升免疫力。知名營養師高敏敏就分享了幫助孩童增強抵抗力的防護懶人包，包含每天吃5食物＋每天做3件事，還有4個需要避免的飲食，家中有孩童的人快記好，幫孩子鞏固免疫力。

＃每天吃「水果」



每天的點心建議給孩子吃水果，滿滿的維他命C能幫助身體抗發炎，像是蘋果、香蕉、葡萄、番茄都有滿滿的營養，不同的顏色也不同的植化素，葡萄有花青素、蕃茄有茄紅素，能幫助身體增強保護力。

＃每天吃「各色蔬菜」



不同顏色的蔬菜也有各種不同的植化素，如果孩子不喜歡吃綠色的葉菜類也不用太過勉強，可以從蘿蔔、香菇、大黃瓜、冬瓜等下手，也都是很棒的蔬菜。

＃每天吃「優格/優酪乳」



益生菌能維持腸道菌相，提升防護力，建議可以每天早上喝一瓶優酪乳。下午吃一個優格，鞏固孩子消化道的健康，提升菌叢好菌相，自然保護力也跟著提升。若不知道怎麼選擇市售優酪乳，建議可從有小綠人標章的下手，代表有其功效性。

＃每天吃「全穀雜糧」



可用地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯等非精緻的雜糧食物，取代部分的白飯、白饅頭、白吐司、白麵條，多攝取膳食纖維、維生素B群及礦物質。

＃每天吃「優質蛋白質」



顧好免疫細胞的功能，平衡免疫力在最佳狀態，建議豆、魚、蛋、肉都攝取原型食材。

＃每天做「多喝水」

促進代謝體內廢物。

＃每天做「充足睡眠」

千萬不要熬夜，不能去學校的日子生活仍要維持規律，熬夜會影響褪黑激素合成，進而養成發炎體質。建議準時上床睡覺，幫助免疫細胞修復，減少發炎。

＃每天做「睡前不使用3C」



藍光刺激容易影響睡眠品質、降低免疫力。

除了以上建議每天吃、每天做的事，高敏敏提醒，也要盡量讓孩子避免以下4種食物，以免養成發炎體質、增加身體氧化壓力。

1.油炸食品：少吃飽和/反式脂肪。



2.加工食品：像是火腿、培根、香腸等。



3.含糖飲料：可以看營養標示，孩子每天含糖量不宜超過10g。



4.高糖、高鹹零食：像是餅乾、蛋糕、甜甜圈、洋芋片…等。

►白髮狂冒又掉髮？營養師曝6種「養髮食物」 改善乾枯易斷變柔順



►水果飯前吃才對？營養師曝5類人「水果正確吃法」 胃不好注意1關鍵



►確診怎麼吃？營養師曝「輕症居家飲食攻略」，熱量攝取很重要