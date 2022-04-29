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泫雅火辣爆乳裝竟是用「球鞋」做的　豐滿上圍辣到噴鼻血

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記者王蓁蓁 / 台北報導

有「性感小野馬」之稱的韓女星泫雅，從不吝嗇在IG上曬出火辣身材，這回她再度挑戰大尺度，以一件亮黃色綁帶馬甲炸出傲人上圍，細看會發現上頭有著專屬球鞋品牌New Balance大大的「N」字母，你沒看錯，泫雅造型師繼之前運用NIKE襪子、LV包改造服裝後，此次他又大展身手，將New Balance經典的NB 574球鞋，變身成泫雅的量身定制服裝。

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅穿上New Balance改造馬甲炸出傲人上圍。(圖 / 翻攝IG@hyunah_aa）

泫雅惹火形象深植人心，毫不受限的穿搭風格更是讓她圈粉無數，近日泫雅再度連發破尺度辣照，只見她身上的亮黃色馬甲直接解放深溝，傲人上圍幾乎都要包不住，胸前也僅用幾條綁帶支撐，火辣身材全部展露無遺，下半身看似普通的運動褲裝同樣暗藏心機，側邊挖洞剪裁引人無限遐想，性感造型讓粉絲們嗨到不行！

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師用New Balance經典NB 574球鞋打造惹火馬甲。（圖 / 翻攝IG@doooho)

不過這套造型會成焦點，除了泫雅一如往常狂洩火辣氛圍，吸睛之處還有泫雅胸前兩個大大的「N」字母，網友們仔細一看，這不正是球鞋品牌New Balance的經典Logo嗎？原來是泫雅的造型師又再度「動手」，運用New Balance超級熱賣的NB 574系列為泫雅打造專屬訂製服裝，想得到同款也買不到，因為全球僅有此一件而已。

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師用LV Monogarm的皮革大包改造惹火爆乳裝。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅未來老公Dawn在畫報中穿戴絕版Multicolor Speedy改造髮帶。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

不是第一次動手製作服裝的造型師，早在前陣子泫雅與剛求婚成功不久的未婚夫Dawn，為單曲《PING PONG》打歌宣傳時，造型師就以要價超過5萬元的LV Neverfull打造的爆乳馬甲、以及絕版Multicolor Speedy改造髮帶驚艷粉絲，另外泫雅也曾穿上同樣由造型師利用多雙NIKE襪子，拼湊縫製而成的一件挖洞緊身衣，引發不少話題，網友們紛紛直呼：「造型師根本全能職業」、「太羨慕了」、「我全都願意買」。

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅造型師過去曾用NIKE的「襪子」替泫雅打造舞台造型。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa、@doooho)

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關鍵字：

泫雅, NEW BALANCE

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