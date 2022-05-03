「絲巾當抹胸」正夯！太妍Y2K甜辣風洩心機蠻腰、BLACKPINK早搶穿

記者王蓁蓁 / 綜合報導

這股「Y2K」時尚的風潮持續延燒，像是前陣子少女時代隊長太妍以絲巾當抹胸，展現火辣又復古的穿搭，尤其鮮豔系色彩最能迎接即將到來的炎炎夏日，而這樣運用「一條絲巾」當成上衣的Style，在韓女團BLACKPINK成員們、泫雅，還有時尚KOL Irene Kim身上全都能看見，以下就來整理「絲巾當抹胸」的穿搭重點，想跟上的女孩們快筆記起來！

▲太妍、Irene Kim皆以鮮豔的LV絲巾當成抹胸迎接夏日。(圖 / 翻攝IG@taeyeon_ss、＠ireneisgood）

說到夏日，當然不能少了搶眼的飽和色系，只見太妍直接將LOUIS VUITTON（路易威登）的桃色方巾綁成性感抹胸，下身則以低腰牛仔褲搭配被綁成倒三角形的絲巾，剛好將纖瘦螞蟻腰身全現形，不禁讓人讚嘆強大的造型能力，類似造型也被Irene Kim穿上身，可以發現兩人皆僅用簡單配件來點綴整體，輕鬆將焦點全聚焦在「絲巾抹胸」造型上，在辣露火辣身材之餘不失吸睛亮點。

▲Jennie將香奈兒logo絲巾綁成性感上衣。（圖 / 翻攝 IG@jennierubyjane)

▲Jisoo將Dior老花絲巾綁成抹胸上衣，搭配超短牛仔褲，超級惹火。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

但其實絲巾抹胸穿搭，早在之前就被韓女團BLACKPINK的Jennie跟Jisoo搶先穿過了，Jennie以黑色的緊身高腰長褲來搭配相較短版的胸前方巾，若隱若現露出小蠻腰身，低調的CHANEL（香奈兒）雙C Logo絲巾，則運用紅色長版外套加強視覺效果，及腰的長髮中閃耀著CHANEL字母項鍊，更顯Jennie的成熟女人韻味。

不同於以上的極簡配飾搭配，Jisoo採用不斷疊搭的飾品強調頸肩線條，被綁成上衣的DIOR老花絲巾雖然沒能露出Jisoo傲人腰身，但下半身的超短牛仔短褲，白皙大長腿瞬間一覽無遺，巧妙曬出復古又惹火的夏日氛圍。

▲泫雅以倒三角方式用YSL絲巾抹胸，搭性感高跟長靴，展現火辣好身材。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

有「性感小野馬」之稱的泫雅，當然不會放過這款大秀性感的絲巾造型，上半身較豐滿的泫雅，除了展現鎖骨，更是撐起了抹胸露出纖細腰身，同樣的熱褲穿法卻是腳踩高跟長靴，不只完美修飾了身材曲線、拉長比例，也成功讓焦點集中在火辣腿根！



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