亮・珠寶／百搭首飾寵媽咪　小巧鑽鍊、珍珠串鍊經典耐看

▲模特兒Sydney疊戴Tiffany HardWear系列項鍊與單鑽項鍊，抱著兒子入鏡。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／台北報導

仔細觀察過媽媽的穿搭風格嗎？今年母親節向她傳遞愛與感謝，不妨獻上與她的風格與喜好相符的百搭珠寶，為她增添光彩，無論是個性、優雅、活潑、氣質與典雅設計，都能從國際珠寶品牌尋得心儀款式。

▲Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，660,000元。（圖／Tiffany提供）

個性媽咪

Tiffany & Co.發想自1971年扣環造型手鍊的HardWear系列，展現向紐約致敬的工業風格，帶有叛逆的氣息最適合勇於挑戰個性穿搭的媽咪，鍊結設計也恰好呼應母親與子女之間環環相扣的緊密感情，此系列款式豐富，當中18K玫瑰金鍊結設計的手環有一小節鍊結鑲嵌美鑽，為中性首飾增添華麗。

▲優雅鑽飾跨越世代，De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌項鍊（左）99,000元，18K白金鑽石項鍊69,000元。（圖／De Beers提供）

優雅媽咪

De Beers以懸浮式密鑲美鑽勾勒出蓮花輪廓，推出橫跨三代都能佩戴的Enchanted Lotus系列珠寶，不僅有鏤空線條的白鑽造型，也為墜飾注入色彩，結合珍珠母貝、紅玉髓或綠松石襯底，款式包括項鍊、戒指、耳環和手鍊，獻給優雅媽咪。

▲海瑞溫斯頓Sunflower系列Petite紅寶石鑽石項鍊（上）305,000元，主鑽約1克拉的中型鑽石項鍊1,500,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

活潑媽咪

熱情活潑的媽咪，與海瑞溫斯頓（Harry Winston）向日葵造型的Sunflower系列珠寶絕配，適合日常搭配的花朵單墜項鍊有主石約1克拉白鑽的中型鑽石項鍊，以及花蕊鑲嵌紅寶石增添亮點的Petite紅寶石鑽石項鍊，小巧但存在感十足。

▲MIKIMOTO採全新18K白金球型扣頭設計的珍珠串鍊，約255,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

氣質媽咪

由母貝孕育的珍珠，與母親呵護孩子的愛相呼應，為她挑選經典不敗的珍珠串鍊，再適合不過。MIKIMOTO推出全新扣頭設計的Akoya珍珠項鍊，改為18K白金球型鑲鑽的扣頭，與直徑約6.00至8.00mm的珍珠連成一串圓滿，也襯托她的好氣質。

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列編號91 純銀方鈉石藍月光石胸針，28,000元。（圖／喬治傑生提供）

典雅媽咪

以自然主義設計著稱的喬治傑生（Georg Jensen），典雅作品吸引不少媽咪收藏，母親節主打的編號91 MOONLIGHT BLOSSOM 月光花語訂製胸針，以帶有雲彩紋路的藍色方納石為主石，旁襯硫化處理的銀質花卉圖騰與鏤空線條，顯得雅致。

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